Si discute di candidature per le elezioni europee e molto poco di futuro dell’Europa: eppure il momento non è dei più facili e ci potrebbero essere per l’Italia sia contingenze positive da sfruttare, sia difficoltà per cui è opportuno attrezzarsi. Non si tratta solo del crescere delle nubi sull’orizzonte internazionale (e già non sarebbe poco): la guerra in Ucraina non è chiaro se si stia cronicizzando o se la Russia intenda forzare con la sua capacità distruttiva.

Il conflitto fra Israele e Hamas non sembra trovare sbocchi, mentre cresce la prospettiva di un allargamento degli scenari del conflitto.

Sono due situazioni critiche sostanzialmente ai nostri confini, situazioni che suscitano tensioni all’interno non solo delle nostre forze politiche, ma anche nell’opinione pubblica. E mettiamo sullo sfondo un’incognita come l’esito delle future presidenziali americane o le asperità sul fronte asiatico.

L’Unione Europea al momento non pare in grado di affrontare in maniera adeguata queste emergenze. Dipende certo dal suo complesso sistema istituzionale che è progettato per impedire che si possa agire senza una unanimità di intenti fra tutti i suoi membri, ma dipende non meno dalle contingenze non facili in cui si trovano due Paesi che sin qui sono stati, bene o male, i “motori” del sistema europeo.

Ci riferiamo ovviamente alla Germania e alla Francia, che conoscono, sebbene con connotazioni diverse, momenti difficili, resi peraltro simili dalla pressione che la destra estrema riesce ad esercitare sugli equilibri sociali.

A Berlino la coalizione cosiddetta “semaforo” (socialisti, liberali e verdi) non riesce ad esprimere una egemonia sociale, messa in tensione dal concorrere delle impostazioni del tradizionale modello socialdemocratico con le istanze ambientaliste dei verdi e con l’ortodossia economica dei liberali.

Essere stati costretti a toccare le agevolazioni anche cospicue che erano riservate all’agricoltura ha spinto alla mezza rivolta dei contadini, in cui si sono inserite le componenti dell’estrema destra che stanno avanzando in tutte le competizioni elettorali.

Il loro partito, Alternative fuer Deutschland, raccoglie più del 10% dei consensi a livello federale, ma in molte regioni supera il 20% e in alcune potrebbe persino andare prossimamente al governo. Una prospettiva che preoccupa anche l’opposizione della Cdu, il cui leader alla Ue non a caso si è espresso contro le sceneggiate romane dei nostalgici del fascismo (parlare a nuora perché suocera intenda).

A Parigi il presidente Macron ha dovuto costringere alle dimissioni la premier Borne che pure aveva fatto esporre con leggi molto divisive (sulle pensioni e sull’immigrazione) per fare un colpo di teatro chiamando a dirigere il governo un giovane trentenne rampante: la spia della necessità di tentare politiche audacemente spiazzanti per arginare anche qui la crescita di consensi della destra populista.

Come si può capire, in condizioni di questo tipo la capacità del duo franco-tedesco di proseguire nel reclamo di una leadership della Ue si è a dir poco fortemente indebolita. Lo si è visto anche nel caso dei negoziati sulle regole per la stabilità dei bilanci, qualcosa che alla fine ha dovuto produrre un arzigogolato testo per tener buoni da un lato gli oppositori interni dei governi di Francia e Germania e dall’altro per barcamenarsi nei rapporti con una platea ormai vasta di Paesi membri che si fatica a riorganizzare intorno a linee guida condivise.

Visto egoisticamente si dovrebbe dire che il ridimensionamento del peso franco-tedesco (fra il resto con entrambi in situazioni economiche non brillanti, per cui hanno ben poco da mettere a disposizione e meno lezioni da dare) apre possibilità per il nostro Paese di guadagnare un peso nella cabina di regia europea.

È interesse tanto di Berlino quanto di Parigi di guadagnare la sponda di uno Stato fondatore come l’Italia anche per tenere sotto controllo le fibrillazioni che sono in atto nella parte orientale dell’Unione. Oltre a questo Roma ha delle carte da giocare per quanto riguarda il rapporto con le tensioni presenti in Africa: senza voler propagandare capacità di intervento che non ci sono a livello notevole, abbiamo pur sempre una tradizione di rapporti e di conoscenza di alcuni Paesi di quel continente che fanno comodo in questo momento (la snobberia dei partner fa mostra di non riconoscercelo, ma in realtà sono consapevoli di alcune risorse che possiamo mettere a disposizione).

Sfruttare le possibilità che si stanno aprendo a seguito delle contingenze presenti nell’asse franco-tedesco richiede però che il sistema Italia si metta in condizioni di farlo. Non è solo questione di quel che può fare il governo (a cominciare da una buona gestione del Pnrr), perché per avere un ruolo nelle relazioni europee ed internazionali è necessario essere percepiti come un Paese che si concentra unito sui grandi problemi, senza farsi intrappolare nelle piccole querelle della politica politicante.

I partner europei, che sono inevitabilmente anche dei nostri competitor, ci guardano e sanno bene che ogni abbassamento del livello della nostra vita polita e culturale consente loro di metterci in difficoltà nell’allargamento della nostra capacità di espansione della nostra presenza. Si tratta del normale modo di funzionare della politica europea ed internazionale e bisogna esserne consapevoli se si vuole stare in questo contesto (non dimenticando che se vogliamo avere un futuro all’altezza della nostra storia europea abbiamo l’obbligo di starci).