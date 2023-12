Straordinari campioni, veri uomini, simboli di due squadre e di due terre. Gigi Riva era nato a Leggiuno, in provincia di Varese, ma è tuttora l’immagine del Cagliari, portato nella storia, allo scudetto del ‘70. Antonio Juliano era napoletano, uomo della periferia che diede il suo cuore e la sua anima per questa maglia, ricambiato - prima da calciatore e poi da dirigente - dall’affetto del popolo azzurro, fino al commosso abbraccio durante i funerali di giovedì scorso e all’omaggio che vi sarà oggi al Maradona, prima della partita contro il Cagliari che ancora è di Riva perché nessuno è stato più amato di lui sull’isola e perché ne è il presidente onorario.

I campioni dovrebbero essere eterno patrimonio per un club anche quando appendono le scarpette al chiodo o lasciano la scrivania di dirigente. E questo soprattutto nel caso di chi come Juliano e Riva, nazionali campioni d’Europa e vice campioni del mondo, ebbe la forza di rinunciare alle offerte di società più ricche del Nord per una maglia, anzi per un ideale. Il Milan avrebbe voluto Antonio, si spinse a offrire oltre mezzo miliardo di dire e il cartellino di Scala. Niente da fare. Juliano avrebbe chiuso la carriera a Bologna nel ‘79: non per soldi ma per una questione di principio, una di quelle da cui non ha mai derogato nella sua vita. Riva fu protagonista del clamoroso rifiuto alla Juve mezzo secolo fa, tre anni dopo lo scudetto: sei giocatori, da Cuccureddu a Bettega, più un conguaglio da due miliardi. «Un’offerta immorale». Detto non da un commentatore ma dal diretto interessato, come si legge nell’autobiografia “Mi chiamavano Rombo di tuono”, scritta da Riva con Gigi Garanzini per Rizzoli.

È in questo libro che si trovano più punti di contatto tra Antonio e Gigi, campioni anche di serietà. «Andare via voleva dire tradire questa gente che mi aveva dato tanto, per non dire tutto», la puntualizzazione di Riva sulle offerte, non solo quella di Boniperti, respinte una dopo l’altra. Sembra di leggere parole dette da Juliano. Gigi è entrato nella storia del Cagliari per lo scudetto e perché da questa città, dove è arrivato sessant’anni fa, non si è mai allontanato. Antonio non ha vinto lo scudetto ma ha lottato da calciatore e da dirigente per dare a Napoli questa gioia, oltre alla soddisfazione di vedere smantellati i luoghi comuni sulla città, sulla tifoseria e sul club: ecco perché è stato amato anche se non è arrivato a vincere il tricolore. I giovani tifosi napoletani sono cresciuti nutrendosi dei video di Maradona - e oggi Antonio sarà ancora vicino a Diego nello stadio dedicato al Pibe - e negli ultimi giorni hanno ammirato quelli in bianco e nero dedicati al Capitano, con colpi di classe e tiri da fuori area imparabili.

Juliano avrebbe voluto chiudere la carriera dirigenziale riportando il Napoli in serie A nel 1999. Non vi riuscì. Era cambiato tutto rispetto agli anni ‘80 e lui si interrogava con quello sguardo tagliente e quel sorriso ironico sulle plusvalenze di bilancio, non riuscendo ad accettare che venissero ritenute più importanti dell’effettivo acquisto di un calciatore. Antonio, che aveva preso i fuoriclasse stranieri Krol e Maradona, sognava in realtà un Napoli con tanti calciatori cresciuti nel settore giovanile azzurro. Nella prima squadra di Ruud ve n’erano sei e quattro anni dopo, quando arrivò Diego, il doppio. I tempi sono cambiati, nei vivai dei club di serie A ci sono quasi più stranieri che italiani. Ma, come ha detto il figlio Marco salutando i tifosi azzurri nella Chiesa di San Giuseppe, Juliano era uomo di fatti e non di parole. Giusto pensare di onorarlo dedicandogli una strada o un centro sportivo ma ciò che davvero sarebbe importante da parte del Napoli è dare finalmente impulso al settore giovanile, un serbatoio di talenti fino agli anni ‘90, poi pochissimo curato. Antonio, uomo di fatti e non di parole, lottò da dirigente anche per offrire un’opportunità ai ragazzi della sua terra: continuare ad alimentare le loro speranze significherebbe ricordarlo nel modo più bello.