Da tempo sono iscritto a una pagina Facebook denominata “Napoli retrò”, che quasi quotidianamente pubblica vecchie fotografie della città, da fine ‘800 fino a qualche anno fa. Ogni volta che viene pubblicata una nuova foto io mi sento assalito da un assurdo sentimento di nostalgia e di perdita, eppure è strano, perché sono di origini lucane, e Napoli l’ho sempre e solo vissuta per ragioni di lavoro, di studio o sentimentali. Non so davvero capire quando ebbe inizio il mio grande amore per questa città, e perché, guardando queste fotografie, io senta così forte in me il rimpianto e la nostalgia per qualcosa di gigantesco definitivamente perduto. Di solito sono sentimenti che si provano per la città in cui si è nati. Per me, invece, capita solo con Napoli.

Ho pensato a questo apprendendo la notizia dell’apertura del sottopassaggio che fra qualche giorno collegherà Piazza Municipio con la Stazione Marittima. Un’opera importante, obiettivamente: una delle tante che giorno dopo giorno stanno trasformando Napoli – una città, in verità, che non ha mai smesso di cambiare, anche se in apparenza ha quest’immagine di immobilismo e di fissità. Mi sono chiesto, in altri termini, cosa proverebbe un napoletano nato alla fine dell’800 nel vedere la Napoli di oggi, e quali emozioni proverebbe. Il sindaco Manfredi ha giustamente sottolineato la grande importanza di quest’opera, che contribuisce a rendere più moderna la città; ma io, non so per quale ragione, ho immaginato quest’uomo di fine ‘800, e ho provato come un turbamento per una storia che, per quanto fortemente radicata e identitaria, sta subendo profondi cambiamenti, sempre più difficili da mettere a fuoco.

Non è un caso che la Napoli di oggi – di oggi, non di ieri o l’altro ieri – viene raccontata con sempre maggiori difficoltà dagli scrittori, perché sono in atto gigantesche trasformazioni, la principale delle quali, secondo me, è la disconnessione sentimentale dalla sua storia.

Poiché la zona della Stazione Marittima è storicamente zona di degrado e di emigrazione, di promiscuità e di povertà, mi suggestiona l’immagine di un uomo di fine ‘800 – che magari conosceva la leggenda nera dei fondaci – mentre usa, taciturno e smarrito, le nuove scale mobili verso Piazza Municipio. “Napoli retrò” ha questo potere straordinario di alimentare fantasmi e nostalgie, rimpianti e fantasie; e infatti ogni foto, per me, è l’inizio di una storia, di un film immaginario che alimento nella solitudine che sempre accompagna questo tipo di ossessioni storiche.

A questa bella notizia annunciata dal sindaco Manfredi se n’è aggiunta però un’altra di segno opposto. Mi riferisco alla vile devastazione della stazione Salvato Rosa della Metro1. Cosa spinga qualcuno a devastare parti di una delle metropolitane più belle d’Italia è per me un mistero. Sono gesti insensati e demenziali, che esprimono un’assoluta ignoranza della storia di Napoli. Chi conosce la storia di Napoli prova per essa immediatamente sentimenti di rispetto, di ammirazione e di cura. Ecco perché a chi ha devastato la stazione Salvator Rosa consiglierei di immergersi in “Napoli retrò”, perché attraverso queste vecchie fotografie potrebbe immediatamente ricavare un sentimento di appartenenza struggente e delicato, poiché Napoli, per quanto abbia sempre primeggiato in ogni cosa, ha dovuto lottare più delle altre città per avere progresso e civiltà, servizi e considerazione. A Napoli è stato sempre tutto più difficile che altrove, e questa consapevolezza dovrebbe indurre qualsiasi napoletano ad avere maggiore rispetto e attenzione per ogni angolo della città. Solo una totale assenza di quel sentimento di nostalgia e di rimpianto di cui parlavo prima – che è pre-politico solo fino a un certo punto – può portare qualcuno a non provare rispetto e orgoglio per questa eroica resistenza di Napoli, una città che riesce a rimanere una delle più belle del mondo nonostante i mille assedi di chi non sente di appartenere a una vicenda che mette i brividi e fa tremare i polsi, per quanto è unica e struggente.

Sin da ragazzo mi sono nutrito di libri sulla storia di Napoli. Non ho scritto un solo articolo su questo giornale senza sentire il peso di parlare a una città che ha segnato per secoli la civiltà europea. Spesso si dice che la nostalgia non serva a niente e che sia solo un sentimentalismo senza utilità. Non condivido. La nostalgia – quella che i portoghesi chiamano “saudade” – è qualcosa che rende ancora più forte il bisogno di andare a fondo nella storia di una città e dei suoi abitanti, e di dare riscatto e dignità a esperienze, voci e storie che, per quanto sommerse, continuano a parlarci attraverso i libri e le fotografie.

Ecco perché ho immaginato quest’uomo di fine ‘800 nell’atto di percorrere – magari meravigliato – il nuovo sottopassaggio. Ma anche nel gesto di scuotere il capo davanti alle macerie della stazione devastata. Solo sentendo l’onore e la responsabilità di tenere in mano un fuoco che ci è stato messo in mano da padri e madri che non ci sono più le cose acquistano valore e diventano importanti. Forse bisognerebbe gridare meno retoricamente l’amore per Napoli e coltivarlo di più con il raccoglimento, la fantasia e lo studio. Perché a quel punto, in quel sacro silenzio che è uno dei doni dello studio, sempre si sente una voce, e quella voce – piena di nostalgia e di rimpianto, di orgoglio e di poesia – ti dice cosa devi fare per non perdere l’anima, e per non ferire l’anima antica di questa città.