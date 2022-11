Tra i numerosi impegni dell’agenda programmatica del Governo, quello riguardante l’autonomia delle regioni rappresenta un passaggio importante perché, se adottata, potrebbe determinare un profondo cambiamento nell’organizzazione e nell’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini.

Una prima proposta è stata già “visionata” nel recente passato, con l’iniziativa posta in essere dalle tre regioni più abitate del Nord: Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, che rappresentano circa 20 milioni di abitanti, 1/3 della popolazione italiana.

Queste tre regioni hanno richiesto, in base all’art. 116 della Costituzione, particolari forme di autonomia, tra le quali la Tutela della Salute e dell’Ambiente, la Sicurezza, il Lavoro e l’Istruzione. In questi giorni il tema ha ripreso vigore e, come accade spesso in questi casi, si alternano pareri e opinioni e si delineano gli “schieramenti” pro e contro l’operazione. In verità nel nostro Paese persiste, anzi si è accentuata, una sperequazione tra i differenti territori e, pertanto, se partono iniziative volte ad “avvicinarli”, esse sono da incoraggiare purché vengano realizzate in un quadro normativo ben definito e mediante meccanismi attuativi che non devono favorire le regioni “storicamente” più ricche. In quest’ottica e al di là di valutazioni iniziali di natura politica, giuridica e finanche emozionale, il primo passo da compiere è quello di domandarci in quali condizioni economiche e sociali si presenterebbero le diverse aree del nostro territorio se si attuasse oggi (anche in modo parziale) l’autonomia differenziata.

Più precisamente, le regioni, volendo perseguire l’ambizioso obiettivo di erogare alla propria gente servizi simili, sia sul piano qualitativo che quantitativo, non possono non verificare il proprio “stato di salute” al fine di individuare le possibili traiettorie di miglioramento; altrimenti le aree del Paese già in ritardo socioeconomico avrebbero ancora meno possibilità di crescita, peggiorando così la loro situazione. Quindi, nell’ esaminare le diverse realtà territoriali attraverso l’impiego di alcuni indicatori espressivi, registriamo: il Pil pro-capite del Sud è pari a poco più di 18mila Euro contro i poco meno di 34mila del Nord, ovvero quasi la metà (fonte Istat); il reddito medio familiare nel Sud supera appena i 27mila Euro (il Nord raggiunge i 36mila, più 25%) e oltre il 30% delle famiglie è a rischio povertà (poco più del 15% al Nord); le imprese attive nel Sud sono circa un milione (meno del 30% di quelle dell’intero Paese) e la produttività del lavoro nell’industria manifatturiera (valore aggiunto diviso il numero di lavoratori a tempo pieno, quindi confrontabile in tutto il territorio) è inferiore di circa il 40% (48mila Euro contro i 77mila del Nord); gli investimenti fissi nel Sud rappresentano soltanto il 20% del totale (appena 67 miliardi).

Se spostiamo l’attenzione sul sistema educativo la situazione appare più equilibrata nel senso che, ad esempio, i giovani (20-24 anni) del Sud, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono l’80% (poco meno del dato del Nord, 84%); dal lato occupazionale la situazione torna ad essere più diversificata, dato che il tasso di occupazione dei laureati under35 è pari a poco più del 50% al Sud e quasi dell’80% al Nord; mentre le regioni meridionali recuperano, nei confronti con le altre, un certo equilibrio in termini di spesa in ricerca e sviluppo della Pubblica Amministrazione e delle Università (circa lo 0,6% del Pil). Questa, seppur sommaria, ricognizione delle differenze tra le macroaree del Paese, che vede il Sud “camminare” più lentamente, suggerisce una domanda: si può pensare di raggiungere obiettivi comuni di equità e di efficienza con le stesse modalità e soprattutto in tempi ragionevoli?

La situazione appare molto complessa perché, da un lato non dobbiamo correre il rischio di dividere il Paese proprio quando si sta cercando faticosamente di “saldare” l’Europa e dall’altro il Sud deve trovare, al suo interno, la capacità di valorizzare le proprie specificità tramite un’efficiente collaborazione tra le regioni – che, forse, è mancata in questi anni - in modo da presentarsi all’eventuale tavolo del confronto con le altre realtà regionali forte delle proprie “vocazioni” e di una convergenza di proposte e di risultati attesi. Insomma, nel quadro di una coesione nazionale imprescindibile e prima di suggerire soluzioni “mature” e sostenibili, appare fondamentale comprendere come un “avanzamento” delle prestazioni regionali abbia la propria base propulsiva nel buon andamento dei “fondamentali” socioeconomici e come quest’ultimi debbano entrare nel meccanismo decisionale con la giusta rilevanza. Se così si operasse, il Sud potrebbe trovare l’occasione per il definitivo rilancio.