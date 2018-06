Il Sud e il governo bifronte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 22:42

Non era mai capitato nella storia elettorale del nostro Paese che una forza politica avesse una maggioranza assoluta in una vasta area geografica (il 34% della popolazione) senza avere una precisa strategia in grado di affrontarne i problemi, senza nemmeno provare a far valere a livello nazionale il consenso territoriale acquisito. Sta succedendo nel rapporto tra M5S e il Mezzogiorno. Questo movimento ha eletto nel Sud più della metà dei parlamentari, ha vinto in tutti i collegi meridionali eccetto in tre, due napoletani...