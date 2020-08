Ogni volta che si torna a parlare del Sud di questo “tormentato” Paese, ricominciano a circolare nei commenti dei cosiddetti esperti le ormai note contrapposizioni tra l’Italia che produce (il Centro-Nord) e quella assistita (il Sud), l’Italia del benessere che si confronta con quella del disagio. Il risultato, consolidato da anni, è sempre stato ed è tuttora quello di sottolineare con estrema severità, non sempre giustificata, le “debolezze” del Sud, rilievo, questo, che non fa certo bene al Paese, anzi lo danneggia, restituendone un’immagine segnata da una scarsa coesione sociale.



Ora siamo alla vigilia della presentazione del Recovery Plan da inviare all’Ue per ottenere le risorse assegnateci e a tal fine occorrerà predisporre programmi operativi convincenti, ben “confezionati”, con tempi e costi definiti e che abbiano come guida le ben note raccomandazioni Ue. Tra queste spicca quella relativa ad un’auspicabile riduzione dei divari esistenti tra le differenti aree del Paese, auspicio ribadito anche dallo stesso presidente Mattarella in un recente intervento. Tra l’altro, mentre il governo sta provando, non senza difficoltà, a definire le linee progettuali per l’autunno, l’economia del Paese manda segnali a volte incoraggianti ed altre volte deprimenti: il recente “rimbalzo” della produzione industriale e del commercio estero e la ripresa dei consumi delle famiglie si contrappone alla forte caduta del Pil, dell’occupazione e all’impennata del fabbisogno statale. In questo incerto contesto economico continuano gli interventi emergenziali (gli ultimi sono contenuti nel cosiddetto decreto agosto dove si segnalano la proroga della Cig, l’allungamento del blocco dei licenziamenti e gli sconti contributivi per le assunzioni nel Sud), mentre latitano quelli di prospettiva, cioè provvedimenti strutturali e non temporanei. Ma restando sul progetto volto a ridurre le distanze socioeconomiche tra i territori del Paese, bene sta facendo il ministro Provenzano a sensibilizzare l’intero governo sull’importanza strategica di destinare al Meridione più del 34% delle risorse di prossima disponibilità (europee, ma non solo), visto che la popolazione del Sud rappresenta un terzo di quella nazionale e poi essa concorre non poco, ad esempio, a tenere su livelli non proprio “disastrosi” la natalità del Paese (ricordiamo che, al netto della componente straniera, è proprio il Sud a dare il maggior contributo) e a mantenere una dimensione familiare più ampia, più coesa e, quindi, meno dispersiva. Nonostante ciò, il Mezzogiorno è demograficamente ed economicamente penalizzato, dato che il cittadino meridionale vive mediamente di meno di quello del Centro-Nord (quasi due anni), dispone di redditi più bassi (non meno del 20%) e quando “arriva” alla meritata pensione gode di un assegno pensionistico inferiore al “dovuto” (in media non meno del 5%), in quanto per il relativo calcolo opera un meccanismo (contributivo) basato su un’unica speranza di vita estesa a tutto il Paese e non selezionata per aree, come sarebbe più corretto fare. Insomma, il Sud non solo non deve risultare penalizzato, ma occorre porlo in condizione di investire sul proprio futuro con l’obiettivo primario di (ri)avviare quel processo di crescita avente tra le altre finalità anche quella di “avvicinare” sul piano qualitativo e quantitativo le aree più “facoltose” del Paese. Ma in quali settori investire? Non se ne parla molto, ma l’Istat ha recentemente aggiornato un consistente “pacchetto” di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo che potrebbe rappresentare un’efficace base informativa di cui avvalersi nella fase progettuale. Tali indicatori si riferiscono prevalentemente al biennio prima della pandemia, quando l’intero Paese già si trovava in condizioni tendenziali di “affanno” economico caratterizzato, cioè, da una crescita pressoché nulla. Qualche espressivo esempio può documentare i ritardi strutturali del Sud – con ampi margini di recupero - rispetto ad un Centro-Nord, che, però, superata l’emergenza, potrebbe avere limitati spazi per ulteriori fasi di crescita: a) il 20% circa delle famiglie meridionali (più o meno 800mila) hanno denunciato irregolarità nell’erogazione dell’acqua, mentre il Centro-Nord registrava una quota intorno al 5%; b) nell’industria manifatturiera e nei servizi ad alta tecnologia ed elevata intensità di conoscenza operano circa 800mila occupati dei quali poco più del 10% al Sud; c) meno del 60% dei residenti nel Sud (con età superiore ai 6 anni) ha dichiarato di aver utilizzato internet negli ultimi 3 mesi (quasi il 75% nel Centro-Nord); d) i comuni del Sud che hanno attivato asili nido o similari sono meno del 45% (1100 comuni), mentre nelle altre regioni la quota si avvicina al 70%; e) il grado di soddisfazione della gente per ciò che riguarda il servizio di trasporto ferroviario sfiora il 60% nel Sud, invece supera il 70% altrove; f) i giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati, né inseriti in programmi di istruzione e/o formazione sono pari al 15% circa della popolazione con età corrispondente se ci riferiamo al Centro-Nord (abbondantemente sopra il 30% nel Sud), mentre quelli con età tra i 20 e i 24 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore sono poco più del 75% se “guardiamo” il Sud, più dell’85% nel Centro-Nord; g) gli occupati con età tra i 25 e 64 anni, che partecipano ad attività formative, rappresentano il 10% della popolazione con età corrispondente nelle aree del Centro-Nord e il 5% in quelle del Sud; h) la spesa in ricerca e sviluppo rapportata al Pil è pari allo 0,9% nel Sud, supera l’1,5% nelle altre regioni; i) le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà sono pari al 9% circa nel Centro-Nord, mentre sono oltre il 25% nel Sud. Dunque, la concretezza delle cifre ci dice che il Mezzogiorno necessita di un sistema industriale e dei servizi (essenziali) più adeguato agli innovativi standard tecnologici, di una crescita dimensionale delle imprese, di massicci investimenti nell’istruzione, nella ricerca e, quindi, nella conoscenza, di migliorare i collegamenti tra zone urbane e relative periferie, di introdurre meccanismi volti a creare occupazione e a ridurre le disuguaglianze. Tali problematiche (ed altre ancora) potranno essere affrontate con successo se con senso critico, serietà intellettuale e coraggio politico si comprenderà di dover procedere con sollecitudine e con continuità, impegnando adeguate competenze e sufficienti risorse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA