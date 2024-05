La paura del bradisismo non rimane più un’emozione circoscritta alla sfera personale. Lo spavento e il timore generati dalle scosse vengono immediatamente condivisi online.

La smartphone e i social sono diventati, anche in questo caso, i mezzi per raccontare al mondo come vivono e cosa provano i residenti sottoposti alla fragilità del sottosuolo puteolano. Del resto, non c’è più nulla della nostra quotidianità che non trova una sua rappresentazione digitale e il terremoto, nella sua tragicità e tra gli eventi che maggiormente polarizza le conversazioni in rete. Così, per provare a dare un’unità di grandezza al sentimento di sconforto di questi giorni, abbiamo censito e raccolto il parlato digitale che si è sviluppato nell’ultima settimana a partire proprio da questo sostantivo.

Le menzioni complessive sono state circa 28 mila, che a loro volta hanno prodotto 349 mila interazioni, cioè like, commenti e condivisioni, e stando alle previsioni algoritmiche elaborate sui volumi del parlato anche nei prossimi giorni l’intensità delle conversazioni resterà sostanzialmente la stessa. Un secondo dato, che ci svela anche come taluni eventi siano più o meno coinvolgenti per gli utenti, riguarda il genere: infatti a commentare o interagire maggiormente con il termine “terremoto” sono state le donne, con una percentuale del 52,2% superando gli utenti maschi che invece rappresentano il 47,8% del pubblico totale.

Nel passaggio dal genere all’età degli utenti, invece, la fascia anagrafica più coinvolta nella comunicazione della paura, con una quota del 45% sul totale, è quella dai 24 ai 25 anni, seguita dai giovani dai 18 ai 24 anni che sono il 37% del campione complessivo. Mentre, se recuperiamo le parole più utilizzate in accompagnamento al tema di ascolto emergono anche alcuni dati comportamentali altrettanto interessanti che mostrano come la paura,la tristezza e la rabbia siano le tre emozioni più diffuse legate al tema del terremoto. Così come in diversi post ci sono anche appelli all’unità e alla resilienza tra i residenti delle città maggiormente interessate dal bradisismo. Continuando a scandagliare la miniera del web e dei social network possiamo anche vedere come il video sia il formato maggiormente utilizzato dagli utenti per descrivere gli eventi di questi giorni, utilizzato nel 70,7% dei post, mentre nel 29,7% il terremoto è stato raccontato pubblicando e condividendo delle fotografie. Del resto, che il video sia diventato oramai il contenuto più coinvolgente sui social è confermato anche da un ulteriore dato che analizza le piattaforme dove le conversazioni hanno raggiunto i picchi più elevati di polarizzazione. Infatti, i primi due post condivisi da sabato che attengono allo sciame sismico sono stati pubblicati tutti su TikTok, poi seguono quelli su Instagram e Facebook e Youtube.

Questa esplorazione nelle viscere nelle conversazioni online si completa con altri due dati qualitativi, più che quantitativi. Il primo è il sentiment, che cristallizza l’atteggiamento positivo o negativo degli utenti verso il tema specifico dell’analisi, il secondo è quello delle emoji più utilizzate. La percentuale di sentiment negativo registrata negli ultimi giorni sulla parola terremoto è del 69%, un valore che tocca invece il 90% quando invece l’ascolto si sposta sul termine bradisismo. Infine, tra le emoji più ricorrenti che gli utenti hanno scelto per descrivere i sentimenti di paura e di solidarietà troviamo il cuore, le mani giunte in segno di preghiera, la faccina triste e il bicipite quale segno di forza e coraggio.