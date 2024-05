C’è un “terzo fronte”, oltre a quelli russo-ucraino e israelo-palestinese, della cosiddetta “guerra mondiale a pezzi” che si sta combattendo, che nelle ultime settimane si sta surriscaldando.

A porlo alla nostra attenzione è il tragico incidente in cui sono morti il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian: l’elicottero su cui viaggiavano domenica scorsa si è infatti schiantato nei pressi di un villaggio chiamato Tavil, situato in una remota zona montuosa dell’Azerbaijan Orientale. Nel Caucaso. Un’area attraversata da gravi tensioni, collegate con le crisi geopolitiche in corso, in particolare quella Ucraina.

Cominciamo da ovest. Nelle ultime settimane si sono susseguite in Georgia imponenti manifestazioni di piazza contro il governo di Irakli Kobakhidze. A causarle, una controversa legge “contro gli agenti stranieri”, volta a contrastare l’azione delle circa 25mila ONG operanti sul territorio nazionale.

La presidente della Repubblica Salome Zurabishvili si oppone strenuamente al provvedimento che orienterebbe in senso filo-russo la politica del paese. Diversi leader europei sostengono apertamente la protesta: il presidente della Commissione Esteri del Bundestag tedesco Michael Roth ha sfilato in piazza a Tbilisi il 14 maggio, così come pochi giorni dopo i ministri degli Esteri di Lituania, Estonia e Islanda.

Se l’esecutivo georgiano considera queste ingerenze inaccettabili, il Congresso USA sarebbe pronto, secondo Politico, ad approvare “un ampio pacchetto di sostegno economico e militare” per la Georgia, a patto che il suo governo abbandoni “la sua retorica sempre più anti-occidentale e cessi di arretrare sui diritti umani”.

In caso contrario sarebbero pronte sanzioni contro gli esponenti del partito al potere. Per il noto analista Francis Fukuyama ad avvicinare sempre di più la Georgia a Mosca sarebbe l’andamento negativo della guerra in Ucraina e i ritardi americani negli aiuti.

In effetti le vicende dei due Paesi sono strettamente intrecciate. Le frizioni tra Russia e Alleanza Atlantica nascono proprio dal rifiuto di Putin di accettare l’ingresso di questi due Stati ex sovietici nella NATO. Molti ricorderanno l’invasione russa della Georgia nel 2008, quando l’allora presidente Mikheil Saakashvili provò a riannettersi l’Ossezia del Sud e l’Abcasia, confidando nel sostegno dell’Occidente.

Un episodio che ha reso diffidenti le élite locali verso le sollecitazioni occidentali a troncare il cordone ombelicale con il Cremlino, così come non ne hanno aumentato la fiducia le recenti vicende che hanno interessato la vicina Armenia.

Qui la svolta filo-occidentale del premier Nikol Pashinyan ha provocato lo scorso anno il disastro della riconquista da parte dell’Azerbaijan del territorio del Nagorno-Karabakh a maggioranza armena e la cui autonomia era garantita da Mosca. Decine di migliaia di profughi hanno dovuto abbandonare le proprie case e cercare rifugio nella madrepatria, alla quale sono giunti scarsi aiuti dall’Europa e dall’America. E proprio in questi giorni, mentre a Tbilisi si manifestava contro il governo filo-russo, imponenti proteste si sono tenute a Everan per criticare la politica filo-occidentale di Pashinyan.

I due Stati caucasici vivono insomma una situazione simmetrica e contraria, sull’orlo della guerra civile.

L’Azerbaijan osserva il quadro in evoluzione, forte dei suoi giacimenti di gas e petrolio, indispensabili per l’Europa dopo l’interruzione delle forniture russe, e della alleanza con la Turchia, alla quale è unito da ragioni etno-linguistiche oltre che dalla capacità di inserirsi nei conflitti in atto con clamorosa abilità, strizzando l’occhio, di volta in volta, a Mosca e a Teheran, come a Washington e a Bruxelles (e a Tel Aviv).

Il Caucaso, con la Turchia, è diventato un hub energetico fondamentale per l’UE e, in particolare, per l’Italia che, attraverso il TAP, riceve sulle coste pugliesi copiosi quantitativi di gas azero. L’esplosione di un conflitto in quell’area sarebbe esiziale, anche perché chiuderebbe ermeticamente la nuova cortina di ferro che negli ultimi due anni, partendo dall’Artico per arrivare al Mar Rosso, ha interrotto le un tempo floride relazioni commerciali tra l’Europa e il suo retroterra eurasiatico.