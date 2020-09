Immobile e Insigne, l'Italia di Mancini punta tutto sui «guaglioni»

Anche la Nazionale, ferma da dieci mesi dopo essere arrivata alla qualificazione all’Europeo e ad undici vittorie consecutive, riprende il suo viaggio. L’aspettano le partite contro Bosnia-Erzegovina e Olanda per la Nations League. I suoi punti di riferimento restano due napoletani: Ciro Immobile da Torre Annunziata e Lorenzo Insigne da Frattamaggiore, i simboli di Lazio e Napoli, uniti dal talento e dall’amicizia da quasi dieci anni, cioè da quando Zeman consegnò a loro le chiavi del 4-3-3 del Pescara che stravinse il campionato di serie B nel 2012. Sono arrivati alla piena maturità in una stagione che è stata parzialmente gratificante: Immobile non è riuscito a tenere aperto il confronto con la Juve per lo scudetto, tuttavia ha vinto la classifica cannonieri eguagliando il record di Higuain (36 reti) e vincendo la Scarpa d’oro come migliore bomber d’Europa; Insigne non ce l’ha fatta a riportare la squadra in Champions, tuttavia ha vinto la Coppa Italia e soprattutto ha ritrovato l’entusiasmo con Gattuso, un allenatore che ha l’umiltà e l’intelligenza di anteporre le caratteristiche tattiche dei suoi giocatori alle proprie idee.



Per Lorenzo, nei mesi del difficile rapporto con Ancelotti, la Nazionale ha rappresentato un porto sicuro: Mancini, uno che di classe se ne intende, non lo ha mai messo in discussione, il posto sul lato sinistro del tridente è stato sempre il suo e così continuerà ad essere nelle prossime partite, se non vi saranno problemi per il capitano del Napoli dopo la botta in un fortuito scontro con Meret nell’allenamento di ieri sul campo dello stadio di Firenze. Differente la situazione per Ciro, che ha dovuto fronteggiare la concorrenza del torinista Belotti, ma dopo l’exploit dello scorso campionato parte favorito per il ruolo di prima punta nel piano di preparazione all’Europeo.



È al talento di Insigne e Immobile che si affida il Mancio per lasciare il segno nella Coppa tra un anno. Nelle precedenti due edizioni del torneo continentale gli azzurri sono arrivati ai quarti (2016, Conte) e alla finale (2012, Prandelli): risultati apprezzabili se raffrontati con quelli disastrosi dei Mondiali (2010 e 2014 fuori dopo le tre partite del girone; 2018 neanche qualificati). Questa è la grande sfida di Lorenzo e Ciro, ragazzi che sono partiti dalla provincia e hanno conquistato con il sacrificio posizioni di rilievo nel calcio italiano. Diventare il capitano del Napoli era il sogno di Insigne, tornato otto anni fa nel club azzurro dopo aver giocato in C e in B; essere il principe degli attaccanti italiani quello di Immobile, entrato a 17 anni nel mondo Juve dietro segnalazione di Ciro Ferrara. Lorenzo, come altri figli di Napoli, ha dovuto faticare per convincere la piazza, ricevendo più di una volta fischi al San Paolo. E Ciro ha addirittura ricevuto insulti sui social quando la Lazio si è allontanata dal secondo posto lasciando a Inter e Atalanta il compito di insidiare la Juve, peraltro senza successo. Non hanno cercato la via di fuga, ma hanno responsabilmente proseguito nel percorso di crescita, anche in questa Nazionale che ha finalmente trovato un’identità. Non si sa fino a quando durerà il viaggio con Mancini - lui auspica fino al Mondiale 2022 anche se la voce del ticket Lippi direttore tecnico-Fabio Cannavaro ct inizia a circolare nelle stanze di via Allegri - però questa squadra ha trovato l’ispirazione e può ambire a prestigiosi traguardi anche sfruttando il talento di Insigne e i gol di Immobile, il loro perfetto sincronismo, quella capacità di trovarsi ad occhi chiusi.



C’è stato qualche tentativo di unire Lorenzo e Ciro, ma il Napoli non è mai andato oltre un sondaggio con Moggi e Sommella, i procuratori del bomber che si è legato a vita alla Lazio (giugno 2025), facendo sfumare l’ipotesi di un trasferimento all’estero. Insigne è stato tentato fino a un anno fa, quando al suo fianco c’era Raiola e il rapporto con Ancelotti cominciava ad essere complicato: a restituirgli fiducia nelle sue - grandi - risorse sono stati Gattuso e Pisacane, il nuovo agente, un napoletano che non ha come primo obiettivo quello di portare via i suoi assistiti dal Napoli. Non si sono riuniti nella stessa squadra, ma restano le stelle della Nazionale, per l’orgoglio di chi li ha visti crescere a Frattamaggiore e Torre Annunziata, due ragazzini che inseguivano il sogno di giocare in serie A. Adesso hanno quello di riportare il titolo europeo in Italia, vinto una sola volta, nel ‘68, in un altro mondo.

