Davanti alla scossa più forte degli ultimi quarant'anni ogni interrogativo è legittimo, ogni domanda è lecita, ogni dubbio è fondato

Siamo seduti sulle camere d’aria di un immenso alveare di magma, su una grande area vulcanica, dai Campi Flegrei al Vesuvio, che respira e trema: un insieme di vulcani attivi. Sottovalutare il pericolo sarebbe imperdonabile, ma anche abbandonarsi al panico, al facile allarmismo, sarebbe un errore gravissimo. È il momento della concretezza e delle competenze, non dei profeti di sventura. Il dovere della vigilanza attiva deve coniugarsi con un’assunzione di responsabilità a tutti i livelli, senza speculazioni e cedimenti al panico che rischierebbero di allontanare i turisti vanificando gli sforzi messi in campo per rilanciare il territorio, non solo quello flegreo. Se il compito della politica è quello di mettere in campo nel più breve tempo possibile quello che serve per garantire la sicurezza dei cittadini, è giusto che le parole, di cui si fa spesso abuso, restino ai soli legittimati ad usarle con competenza e cognizione di causa: geologi e vulcanologi.

Geologi e vulcanologi ci dicono che potrebbero esserci scosse con magnitudo più alta, ma non oltre il quinto grado. L’Ingv ha ricordato ieri che durante la crisi bradisismica del 1982-1984 il sollevamento del suolo raggiunse i 9 centimetri al mese, e si superarono anche i 1300 eventi sismici al mese. Attualmente, invece, nell’ultimo mese sono stati registrati oltre 450 eventi. Basteranno questi parametri per tranquillizzare una popolazione allo stremo? Probabilmente no, ma sono frasi pronunciate da uomini di scienza, e dovrebbero servire se non altro ad aiutarci a convivere con un fenomeno conosciuto - sono ancora gli esperti a ricordarcelo - da duemila anni. Aver realizzato case, agglomerati urbani, impianti e ospedali in questa terra di vulcani chiama in causa responsabilità antiche, su cui è opportuno discutere e anche litigare, ma ora occorre uno sforzo di realismo: il bradisismo c’è e bisogna convivere con esso, la fase attuale può durare anni e per questo è necessario gestire e organizzare l’emergenza, garantendo la normalità della vita in condizioni di sicurezza.

A ciascuno il suo: la politica dimostri competenza e coraggio, senza omettere alcuna verità e con l’obiettivo prioritario di tutelare i residenti e le loro case. Di fronte alla scossa più forte degli ultimi quarant’anni, e a un’ondata di paura che rischia di tracimare in panico, le istituzioni dimostrino per prima cosa compattezza e capacità operative. Non è il tempo di procedere in ordine sparso magari nella difesa dei rispettivi campanili: i livelli istituzionali locali e quelli nazionali devono parlare una sola lingua, quella della concretezza. Mai come in questo caso la collaborazione istituzionale, che a volte si ha la tentazione di considerare un optional, è invece un obbligo preciso. C’è una comunità che attende risposte e sindaci, Regione e governo centrale devono sforzarsi di procedere nella stessa direzione. Il vertice che si svolgerà oggi a Palazzo Chigi alla presenza del premier Meloni, interamente dedicato all’emergenza bradisismo ai Campi Flegrei, va letto come un segnale di attenzione concreta rispetto a un’emergenza che tocca la carne viva e i nervi scoperti di un territorio esposto come pochi altri alle incognite della natura; questo segnale di attenzione ai massimi livelli, da accogliere positivamente, dovrà essere ora calato nel territorio e tradursi in scelte operative concrete e immediate. A cominciare dai controlli sulla stabilità degli edifici dopo le scosse e dall’aggiornamento del piano sulle vie di fuga, che non può essere un cantiere eterno. Ci sono ancora molti ostacoli legati soprattutto ai servizi di viabilità, bloccati da lavori in corso o da blocchi di cemento abbandonati da anni. Una via di fuga è tale se la via è libera, ha opportunamente ricordato ieri il prefetto di Napoli. Altrimenti serve a poco. Mentre i lavori per le infrastrutture richiedono tempi molto più lunghi e la bellezza di 1,2 miliardi.

Ma l’emergenza è qui, è adesso, è subito. Quel che è certo è che ci saranno altre scosse, con le quali bisognerà convivere. In questa cornice, che è densa di incognite ma anche oggetto di un monitoraggio continuo e puntuale da parte di coloro che vegliano sul supervulcano, non solo i residenti ma anche i turisti vanno rassicurati. E incentivati a investire su un territorio che offre e continuerà a offrire loro secoli di storia, arte, cultura e sterminate bellezze. Proprio a partire dai quei Campi Flegrei, dal greco letteralmente campi ardenti, che sono terra di miti che tutto il mondo ci invidia e deve continuare a invidiarci.