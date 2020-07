La politica e i limiti ​ai giganti del web

Le grandi piattaforme tecnologiche rappresentano il volto più nuovo e aggressivo del capitalismo americano. Esse costituiscono un’immensa concentrazione di ricchezza e di potere che ha pochi riscontri pur nella storia di un paese, gli Stati Uniti, che ha incarnato lo spirito imprenditoriale e capitalistico alla sua massima potenza. La loro capacità di espansione sembra non conoscere limiti, perché la loro crescita è riuscita a polverizzare i precedenti livelli di capitalizzazione di Borsa, attualmente il metro di misura del successo economico.



Oggi la maggiore delle imprese tecnologiche Usa è Apple, il colosso creato dall’inventiva di Steve Jobs e portato ai suoi massimi dall’amministratore delegato in carica, Tim Cook. In Borsa Apple vale oltre 1.600 miliardi di dollari di capitale. Segue il colosso del commercio online Amazon, creatura di Jeff Bezos, accreditato di essere l’uomo più ricco del mondo. Dopo di lui il gigante della comunicazione Alphabet-Google, una piattaforma presente in tutte le principali aree dell’innovazione tecnologica. Infine Facebook, un altro dei soggetti dominanti della comunicazione del nostro tempo, frutto dell’intelligenza spregiudicata e plastica di un altro giovane multimiliardario, Mark Zuckerberg.



Queste quattro imprese gigantesche hanno in comune, in generale, un’ascesa travolgente, che le ha portate a insediarsi stabilmente nella nostra quotidianità, fino a diventarne un contrappunto costante.



In questi giorni, tuttavia, sono accomunate dal fatto di essere state poste sul banco degli accusati dal Congresso americano, che intende scandagliare le loro pratiche monopolistiche e, più ancora, i loro comportamenti oscuri, tali da renderli sospetti agli occhi di molti cittadini non solo degli Usa.

Naturalmente, l’elenco dei soggetti tecnologici a rischio di aver sviluppato pratiche discutibili si potrebbe estendere al di là dei quattro citati, per esempio includendo Microsoft, l’altro colosso del software eretto da Bill Gates, altrettanto suscettibile di lucrare vantaggi di monopolio. Ma sono state le quattro piattaforme precedentemente indicate a scatenare una controversia pubblica che è destinata a segnare il dibattito politico dei nostri anni.



C’è qualcosa di totalmente inedito nelle accuse che sono state mosse alle decisioni e alle strategie di imprese che assomigliano a imperi. Non si tratta soltanto della tendenza a costruire posizioni di monopolio, ma dell’impulso a deterninare i comportamenti dei consumatori, fino a incidere sugli orientamenti degli elettori. In altre parole, l’uso sempre più massiccio delle tecnologie della comunicazione renderebbe manipolabile non solo il sistema delle preferenze dei cittadini-consumatori, ma anche quello dei cittadini-elettori, assoggettati a tecniche di gestione del consenso sempre più raffinate.



Ad argomentare l’accusa è stata l’anno scorso una importante studiosa di Harvard, Soshanna Zuboff, in un voluminoso studio in cui si denuncia il “capitalismo della sorveglianza”, cioè l’intenzione di forgiare i comportamenti collettivi condizionando, oltre alle scelte commerciali, persino il voto politico.

Eppure c’è stata un’epoca, tutt’altro che remota, in cui le piattaforme erano descritte e percepite come strumenti posti al servizio della quotidianità di noi tutti, in modo da facilitarci tanto nella sfera delle relazioni private quanto in quella dei consumi. Durante la presidenza Obama, per esempio, furono frequentissimi i contatti fra Google e il governo, come se quella contiguità dovesse essere naturale.



Soltanto dopo il clima è cambiato. Anzitutto perché Donald Trump non ha mai nascosto la sua avversione per i magnati delle piattaforme, a cominciare da Jeff Bezos, che il presidente detesta con tutte le sue forze. Trump avrebbe voluto restaurare il capitalismo industriale dei bei tempi, quello dell’acciaio e delle grandi fabbriche, che creava occupazione massiccia, mentre le imprese tecnologiche della California sono lontane dalla sua mentalità. Non si dimentichi però che il presidente ha vinto le elezioni del 2016 grazie a un uso assolutamente spregiudicato dei social media.



Oggi, comunque, né i repubblicani né i democratici, alla vigilia delle nuove elezioni, vogliono recitare la parte degli amici delle piattaforme tecnologiche. Dopo che queste hanno perfino beneficiato alla grande degli effetti del Covid-19, si pensa che sia arrivata l’ora di dare una limata al loro potere. Ecco perché non è affatto da escludere una nuova stagione di tensioni tra la politica e le grandi imprese, che rimetta in campo i conflitti del passato.

