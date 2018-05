CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Maggio 2018, 22:41 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 22:41

Movida, in arrivo un’ordinanza allargata a tutta la città, con un piano particolareggiato per le zone calde e con sanzioni più severe. Gli orari di chiusura dovrebbero essere gli stessi contenuti nella vecchia ordinanza: alle 2 in settimana e alle 3 nei weekend. Verranno premiati con «bollini di qualità» tutti i locali considerati virtuosi. Ovvero coloro che rispetteranno il provvedimento che il sindaco emanerà nei prossimi giorni. Tra le novità al vaglio degli uffici comunali l’ipotesi di creare una sorta di zona franca per i baretti di Chiaia. Una vera e propria «cinta» di polizia intorno al perimetro dove ricadono le attività commerciali, per evitare l’ingresso di motorini e baby gang. In pratica due agenti per ogni varco come argine per i malintenzionati.