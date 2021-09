La perequazione infrastrutturale entra finalmente nell’agenda politica, con le prime audizioni in Parlamento. E si avvicina la scadenza del 30 novembre 2021 fissata nel decreto per la “ricognizione”, ovvero il censimento dell’esistente, premessa per gli interventi appunto perequativi. Tra i nove capitoli della ricognizione spicca la sanità, la cui centralità era evidente già prima del Covid. Il decreto legge affida al ministero delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati