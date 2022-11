Violazioni, vandalizzazioni, sfregi, l’info point turistico di piazza San Gaetano non trova pace. Dopo il grave episodio delle minacce alle addette, che si verificò pochi giorni dopo l’apertura nella scorsa primavera, è iniziato un metodico assalto alla struttura.

Con intensa frequenza il box di legno dal quale vengono offerte informazioni ai turisti viene violato durante la notte. Non ci sono soldi lì dentro, non viene custodito materiale prezioso: ci sono solo piantine di Napoli e brochure turistiche da distribuire ai visitatori. C’era anche una piccola lampada a ricarica solare che, però è stata portata via durante uno dei raid.

Tra gli addetti che si occupano dell’info point c’è un triste rito all’apertura di ogni mattina: la “caccia alla cacca”. Sempre più spesso, infatti, lo sfregio della violazione del box e della vandalizzazione viene accompagnato da “ricordi” dei teppisti che lasciano le loro feci in ogni angolo del casotto di legno.

Capita ancora più di frequente, invece, che gli assalitori notturni si divertano a fare la pipì sui mucchi di materiale turistico che viene conservato dentro la piccola struttura. Così la mattina, quando vanno a prendere servizio a disposizione dei visitatori, gli addetti dell’info point sono costretti a indossare i guanti, gettare le via mappe della città e i volantini con le informazioni turistiche intrisi di urina, e chiedere che quel materiale venga sostituito per poter offrire il loro servizio ai visitatori.



Dall’interno della piccola struttura in legno spiegano, con infinita gentilezza, di non voler parlare della questione, ché loro sono semplici addetti e per certe cose bisogna rivolgersi ad altri. Parla con vigore, invece, Vincenzo Albertini, patròn della Napoli Sotterranea che ha segnalato la questione e spiega: «Non è giusto che un servizio così importante per il turismo venga abbandonato in balìa di teppisti e violenti. Chi può avere qualcosa contro un’iniziativa così importante?».

Dall’assessorato al turismo la titolare, Teresa Armato, spiega di non avere avuto ai segnalazioni su queste ultime vicende: «In primavera avevamo saputo dell’aggressione e abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza all’addetta. Io stessa sono andata da lei a ringraziarla per l’impegno. Adesso voglio verificare cosa sta accadendo per capire i contorni di questa vicenda».



I box informativi per i turisti sono stati inaugurati la scorsa primavera, era il 22 di aprile, proprio dall’assessore al turismo, Teresa Armato, nell’ambito dell’iniziativa «Vedi Napoli e poi torni», destinata ad aumentare i servizi a disposizione dei visitatori della città. In tutto vennero installati quattro info point mobili, in punti strategici della città: stazione centrale, aeroporto, piazza San Gaetano e piazza del Plebiscito. Servizio garantito sette giorni su sette dalle dieci del mattino alle sette di sera e gestito da un’azienda esterna all’amministrazione comunale.

L’iniziativa si è rivelata subito vincente, soprattutto per la postazione di piazza San Gaetano che registra quotidianamente numeri importanti: in media vengono soddisfatte 350 richieste di informazioni ogni giorno, con punte di 650 come è accaduto nella scorsa settimana con il lungo ponte di Ognissanti. La metà delle richieste di informazioni viene da turisti stranieri, segno tangibile della potente rinascita turistica della città di Napoli.



Dopo le minacce della scorsa primavera, gli addetti dell’info point di piazza San Gaetano si sono rivolti alla polizia municipale alla quale è stata presentata una denuncia per molestie. Proprio i vigili, dunque, sono particolarmente attenti a quel che accade intorno alla piccola struttura turistica nel cuore dei Decumani: «Non abbiamo avuto ancora specifiche segnalazioni sugli assalti notturni all’info point di piazza San Gaetano - precisa il comandante dei vigili Ciro Esposito - ma già sulla scorta delle notizie giornalistiche predisporrò una più costante sorveglianza con il passaggio delle nostre pattuglie in orari notturni. In quella zona già siamo presenti con pattuglie fisse negli orari in cui i turisti sono più numerosi, vi porremo attenzione costante anche durante la notte per offrire una tutela sempre maggiore».