Il dato più preoccupante che emerge dall’inchiesta della procura di Perugia supportata anche dalla Direzione Nazionale Antimafia è la facilità con cui sono interrogabili senza controllo banche dati che contengono informazioni sensibili. La decisione con cui si è denunciato questo fatto ha visto concordi tutti i principali esponenti delle forze politiche senza grandi distinzioni fra maggioranza e opposizioni: ci sta che qualcuno abbia sottolineato di più alcuni aspetti che giovavano alla sua causa (è la politica, che volete farci), ma in sostanza è emersa una preoccupazione comune per un fenomeno che deve essere riportato nell’alveo della controllabilità responsabile. Sappiamo bene che la tecnica della raccolta il più ampia possibile di informazioni e il loro intreccio viene ritenuta un’arma molto valida per il contrasto alla criminalità, ma proprio l’ampiezza dei dati che vengono raccolti pone problemi che vengono spesso denunciati. Non è solo questione di deviazioni in apparati che rispondono almeno in teoria a funzioni di pubblico interesse, perché da tempo il fenomeno è diffuso.

i ricorderà il caso famoso di Cambridge Analytica (2018) che raccolse abusivamente i dati personali di 87 milioni di account Facebook perusarli per propaganda politica. Proprio in seguito a quello scandalo si cercò di avviareun processo di controllo sulla diffusione dei dati sensibili(aggiungiamoci che amodo loro lo sono poi moltissime delle tracce che lasciamo tutti con l’uso delle Rete),ma nel caso a cui abbiamo fatto riferimento in apertura siamo difronte alla delicatissima questione di strumenti di controllo su possibili operazioni sospette, strumenti che sono stati centralizzati e che sono, come sta emergendo, interrogabili senza le dovute garanzie.

Non c’è solo la questione, pur già sollevata da alcunimagistrati importanti, della presenza di rischinel dotare un unico centro, in questo caso la Direzione Nazionale Antimafia, di un potere di intrusione molto ampia nei dati sensibili non solo di soggetti che si potrebbero sospettare di attività illecite, ma praticamente di qualsiasi soggetto attivo inmaniera significativa sul nostro territorio, inquanto non si può mai escludere, anzi bisogna presumere che le operazioni illecite passino per canali che si presentano come leciti. Ciò che emerge è che la presenza inchi ha accesso a questo patrimonio di dati sensibili della tentazione di usare invario modo il potere che viene dall’utilizzo di questa risorsa. Si può andare dal vantaggio per affari personali al dossieraggio per l’utilizzo nella lotta politica. Soprattutto però si può avere la spinta in chi dispone delle chiavi di accesso alle varie banche dati ad avviare quello che, più o meno ingrande, diventa un traffico di dati da cuitrarre qualche vantaggio.

Come sempre, è la presenza di una domanda che incentiva l’offerta. In una società dell’informazione come è quella attuale sono noti il potere e le opportunità che nascono dall’avere a disposizione dati personali su soggetti con cui si deve entrare in relazione o con cui si deve competere.Basta constatare la numerosità e la eterogeneità dei personaggi che sono stati spiati da parte di chi è oggi indagato a Perugia, per capire quanto largo sia il mercato in cui piazzare questa merce: non ci sono infatti solo uomini politici,ma anche imprenditori, personaggitelevisivi, soggetti che in qualche modo esercitano una capacità di influenza, materiale o intellettuale che sia, sulle vicende dellanostra società. Sembra di capire che a suscitare la curiosità (eufemismo) dei cacciatori dinotizie non autorizzate, né autorizzabili sia chiunque occupa un ruolo che può interessare il mondo della comunicazione. Non stupisce che inquesto contesto ci sia interazione con chi è obbligato dalle attuali esigenze di una comunicazione sempre più radicalizzata e alla ricerca dello scoop ad ogni costo a mettere insieme informazioni il più possibile eclatanti. Da questo punto di vista è lo scontro a livello di pubblica opinione ciò che rende spendibili, ma anche visibili le informazioni che i compulsatori infedeli di banche dati riservate hanno ceduto al mondo della comunicazione. Naturalmente questo fa ritenere che ci siano anche altri canali meno rilevabili incui quei personaggifanno confluire ilfrutto del loro lavoro e ciò è altrettanto e forse più preoccupante, perché lascia intravvedere dei sistemifondati sulla ricerca del ricatto e della delegittimazione verso i gruppi dirigenti: uno scenario che prelude sempre ad un indebolimento grave delle reti che sostengono e connettono la convivenza sociale.

La scelta dei procuratori Cantone e Melillo di investire la commissione antimafia, il Copasir e il CSM di quanto emerge dalle loro inchieste lascia intravvedere che essi hanno compreso che quanto stanno scoperchiando pone temi che vanno ben al di là del perseguire doverosamente coloro che hanno agito inmaniera infedele e colpevole rispetto ai vincolanti doveri diufficio. Sitratta di come gestire le indubbie opportunità che offre l’avere a disposizione la ricchezza di banche datiimportanti garantendo che ciònon possa aprire la via allo sfruttamento di dati sensibili per fini di lotta politica, economica, culturale o quant’altro. Unquadro di garanzie e di controlli incrociati va individuato d'urgenza ed è certamente possibile. Ciò che può servire per la lotta alle deviazioni criminalinon può diventare il grimaldello per entrare inuna società dove il gioco della delegittimazione e del ricatto la fa da padrone