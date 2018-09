Insigne, 50 di questi giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Settembre 2018, 22:56

Decisivo ancora una volta contro la Fiorentina, sesto gol ai viola. Insigne segna il gol numero 50 in serie A, pesantissimo, quello che regala tre punti sofferti al Napoli. La solita grande risposta caratteriale di Lorenzo che rialza la testa dopo la prova opaca contro la Samp e quella negativa anche in nazionale contro la Polonia. «Critiche esagerate? Ci sta che sbagli una partita e poi il tifoso è cosi, ma noi sappiamo che ci sono sempre vicini e cerchiamo sempre di ringraziarli in campo facendo grandi prestazioni», ha...