In Italia il tasso di fertilità è bassissimo: 1.3, quindi niente più bambini (il Sud resiste, ma solo perché è più povero). Siamo molto al di sotto della soglia di sostituzione, fissata a 1.5 (più in basso della quale non si può più recuperare). La vita media tende a crescere, le fasce di popolazione che più occupano la piramide demografica sono quelle nate nel cosiddetto “baby boom” degli anni ‘60.

Quindi, chi occupa un posto di potere tende ad avere tra i 55 e i 65 anni e guarda ancora il mondo con strumenti del primo Novecento. Di conseguenza, leggiamo e interpretiamo male il mondo. Lo si vede, per esempio, dal dibattito intorno al ruolo dell’intellettuale, qualità attribuita ad alcune persone capaci di ragionare e quindi fecondare il dibattito pubblico, influenzando questo o quel contesto, questa o quella categoria, così che la democrazia possa trarne beneficio. Ebbene, quando parliamo di intellettuali pensiamo sempre agli anni 50/60, a scrittori, saggisti engagé, come per esempio Sartre, attorniato da decine di giornalisti pronti a registrare le sue parole e a liberarle nel mondo. Un’ingenuità che non ci possiamo permettere.

Non è ancora dimostrabile che quegli intellettuali abbiano avuto un ruolo decisivo, perché i veri intellettuali sono stati elementi immateriali, come alcune svolte tecnologiche. Ma ammesso che un tempo quelle figure siano state importanti, ora sono scomparse. Certo, ancora dibattono: alcune di loro sono ben pagate nei talk televisivi, che però stanno diventando intrattenimento, avanspettacolo. Ma quelle figure hanno esaurito il loro ruolo per due motivi conseguenziali: la società si è mossa e muovendosi si è complicata. Si è mossa perché per millenni il mondo è stato composto da contadini alfabetizzati, una massa di persone sulle quali è gravata la sofferenza, il terrore, la fame. I contadini non avevano certo diritto di parola e bisognava aspettare qualche intellettuale e qualche scrittore che si occupasse di loro, cosa avvenuta molto tardi.

Ora i contadini sono pochi, perché quelle famose svolte tecnologiche immateriali ci hanno liberato dalla fatica e dalla fame, e dunque produciamo in abbondanza su pochissima terra. La società è meno omogenea e grazie alla tecnologia le persone possono parlare ed esprimere un’opinione. Siamo in una fase nuova, tutti abbiamo un’opinione, tutti siamo convinti che sia giusta, nessuno che si chiede se quell’opinione sia valida oppure no. Gli intellettuali servirebbero anche a questo, socraticamente parlando, a misurare le parole, a insegnare a discutere e argomentare, ma purtroppo questa funzione è ancora in nuce. In più, ed è il secondo motivo, la società planetaria è molto complicata.

Pensateci, 8 miliardi di persone, di cui una esigua minoranza, circa due miliardi, sono gli Occidentali, (Americhe ed Europa), il restante sono Africani, 1.5 miliardi, e Asiatici quasi 5 miliardi. Altre culture, altri consumi, altri mondi, altri scacchieri geopolitici di cui sappiamo poco e niente, impegnati come siamo a occuparci della nostra ristretta sovranità. Molti dei nostri ragionamenti vanno avanti per sentito dire, il modo peggiore per ragionare, figuratevi per deliberare. Quindi fatti i conti, per logica la democrazia si basa sul sentito dire, o rischia di farlo. Un bel problema: a questo aggiungiamo che non abbiamo più tempo e voglia di ragionare. Ci dobbiamo far aiutare, mi sa. L’Intelligenza artificiale - anche se il nostro garante, che appartiene a un’altra epoca, l’ha bloccata - è un fatto. Non pensiamo solo ai riassunti dei Promessi Sposi, ma l’Ai è un fatto in campo medico e in tantissimi strati della società. Ci potrà aiutare se noi aiuteremo l’Ai, se cercheremo un modo per permettere a questa intelligenza (che poi è la somma di tante intelligenze) che non ha corpo e nemmeno desideri di conquista, di misurare meglio il mondo. E noi saremo intellettuali quando capiremo che il modo migliore di avere opinioni è metterle alla prova e rimangiarcele qualora i fatti andassero contro le nostre idee.

È una grande sfida per la democrazia. Importantissima, perché il rischio è concreto: di fronte alla complessità, invece di impegnarsi a leggere il mondo, desideriamo solo esprimere quello che pensiamo per farci accettare dal mondo. Poi finisce che abdichiamo e diamo la delega al capo-condomino che dice: ci penso io, state senza pensieri. E veramente ci pensa lui. E ovviamente non penserà certo a noi, ma alla sua ascesa.