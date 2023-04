Un uomo muore tra le fiamme. La sua auto ha preso fuoco, l’uomo scende dall’auto ma i vestiti bruciano, e quando arriveranno i soccorsi sarà troppo tardi: dopo settimane di agonia l’uomo muore per le ferite riportate. C’è il video, ci sono persone che anziché fermarsi per prestare aiuto hanno un telefonino: filmano la scena. Un episodio, tristissimo, di cronaca, non il primo né purtroppo l’ultimo, in cui si rimane a vedere, invece di sentirsi coinvolti in ciò che si vede. Colpa dello smartphone?

Non necessariamente, dal momento che altri automobilisti passano senza filmare, ma ugualmente senza prestare aiuto.

Ma ecco un’altra notizia: ricercatori giapponesi “scannerizzano” il cervello di persone, a cui sono sottoposte sperimentalmente alcune immagini. Grazie all’intelligenza artificiale, che elabora gli input raccolti e li confronta con immani banche dati, sono in grado di dire, senza dare una sbirciatina alle immagini, che cosa le persone vedono, con una percentuale di successo che si aggira intorno all’80%.

Cosa hanno in comune queste due notizie? Solo una cosa: in entrambi i casi si tratta di vedere. E di vedere si tratta tutte le volte in cui l’Ia è usata per il riconoscimento facciale e per la discriminazione di immagini, tutte le volte in cui la si usa per riprodurre scene con un grado di fedeltà mai prima raggiunto, o per generare nuove immagini. E in chissà quanti altri casi.

Si tratta di vedere: ma cosa significa vedere? E chi propriamente vede: una persona, un cervello, un occhio, o anche un dispositivo tecnologico?

Ci si accorge subito che simili domande si sollevano da preoccupazioni di carattere immediato. Per esempio di carattere giuridico: posto che la tecnologia usata nei laboratori di Osaka venga un giorno immessa sul mercato, bisognerà rigorosamente disciplinarne l’uso, se non altro per proteggere pensieri e immagini mentali dall’intrusione abusiva delle macchine. Sembra fantascienza, anzi: sicuramente lo è (intanto, però, l’esperimento di Osaka è riuscito), ma quel che vorrei sottolineare è la direzione che è possibile dare alle nostre domande. Alcune di esse vertono su ambiti e limiti di applicazione della tecnologia digitale; altre puntano su quella che credo sia la vera posta in gioco. Che non riguarda quanto le macchine possano o non possano fare, ma come si ridefinisce il senso di quel che facciamo noi.

Quando una piattaforma mi consente di partecipare a una riunione a distanza, quel che succede è, infatti, che cambia il senso della presenza. Allo stesso modo, quando un dispositivo mi consente di vedere, di riprodurre, elaborare o inventare immagini, quel che succede è che cambia il senso di cosa significhi vedere per me, ed è molto più importante capire come cambia per me l’esercizio della visione che non capire se anche il robot veda. Infine, e così arrivo alla questione che sollecita oggi nuove paure e apprensioni, quando chatGPT genera testi ben formati, non si tratta di stabilire se fa davvero sfoggio di intelligenza o di sapienza, ma in che modo, e per fare cosa, io dovrò sempre di più, in futuro, usare la mia intelligenza e costruire la mia sapienza. Non deve preoccuparci l’intelligenza delle macchine, insomma, ma il significato che, di rimbalzo, prende per noi l’essere intelligenti. Quando Deep Blue, il computer dell’Ibm, ha battuto il campione del mondo di scacchi Kasparov, quel che è successo non è stata né la fine degli scacchi (a proposito: dopodomani inizia il match per il titolo mondiale fra un russo, Ian Nepomniachtchi, e un cinese, Ding Liren: spettacolo assicurato), né è stata la fine dell’intelligenza umana e la rivelazione del suo ultimo segreto, ma solo che i ricercatori hanno cercato altri terreni per testarne il senso.

Il quale senso non è dato una volta per tutte. Anzi, direi persino che non è dato affatto: non è proprio dell’ordine di ciò che è dato. Si possono raccogliere montagne di dati, ma il senso della raccolta non è dato e non può esserlo. Qualunque cosa l’IA può generare, non può generare anche il senso di ciò che ha generato. E se la cosa, detta così, suona troppo filosofica, o addirittura troppo astrusa, provo a metterla in questi termini: che cosa è vedere (o scrivere, o pensare) lo decidiamo noi, di volta in volta. Ne portiamo noi intera la responsabilità, qualunque cosa arrivi a fare la macchina. Responsabilità che è in ogni atto di visione (come di scrittura), e che provo a definire così: vedere è anche toccare, benché si faccia a distanza. Ciò che vedo, per me che sono uomo, è anche ciò che mi tocca. Guardo la cosa che mi riguarda. Perciò il telefonino non vede, mentre io sì. E per questo non prestare soccorso quando si vede un uomo che brucia ai bordi della strada significa rinunciare alla propria umanità. Non è una cosa che faccia lo smartphone, è una distanza e una indifferenza che a volte mettiamo noi tra quell’uomo e noialtri. Intelligente è colui che lo vede: ne è toccato. E se ne vergogna.