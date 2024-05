È arrivata, finalmente, la legge europea sull’intelligenza artificiale che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA in Europa. Il Consiglio Ue ha dato via libera al testo all’unanimità, le nuove regole saranno applicabili in due anni dall'entrata in vigore, con l'eccezione dei divieti, che scatteranno dopo sei mesi, dei controlli sui sistemi di IA per finalità generali, compresa la governance (12 mesi), e degli obblighi per i sistemi ad alto rischio (36 mesi).

È la prima volta al mondo che il legislatore prova a disciplinare gli usi dell’intelligenza artificiale, da qui i tanti interrogativi che aleggiano. L’Ai Act prevede un livello orizzontale di protezione degli utenti, con una scala di rischio per regolamentare le applicazioni di IA su quattro livelli: minimo, limitato, alto e inaccettabile. I sistemi che presentano un rischio limitato saranno soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri, come la divulgazione del fatto che il contenuto e stato generato dall’intelligenza artificiale. Per quelli ad alto rischio è prevista una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali prima dell'immissione sul mercato. Infine, il regolamento classifica come inaccettabile - e per questo vieta - sistemi di manipolazione cognitiva del comportamento, la raccolta non mirata di immagini facciali da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale, il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e negli istituti scolastici, l'assegnazione di un punteggio sociale da parte dei governi, la categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili e alcuni casi di polizia predittiva per gli individui.

L’obiettivo finale del Consiglio Ue è promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi sicuri e affidabili nel mercato unico da parte di attori pubblici e privati. Allo stesso tempo, l’Europa mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e a stimolare gli investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale.

Promuovere l’innovazione, proteggere i cittadini. È questo dunque il principio di fondo che ha ispirato l’Ai Act. E la modalità d’azione scelta dal legislatore è tanto semplice quanto seria: le regole diventano più stringenti man mano che aumenta il rischio potenziale della tecnologia. Una cosa è scegliere un ristorante grazie all’intelligenza artificiale, un’altra è utilizzarla per una vettura a guida autonoma. Di tutto questo, parleremo giovedì, dalle 10, nell’aula magna del campus dell’Università Federico II di Napoli a San Giovanni a Teduccio, in quella che una volta era periferia degradata e che oggi vuole essere centro e motore di sviluppo. Alla chiamata del Mattino hanno risposto i principali attori protagonisti, dai grandi esperti di robotica agli startupper. Tutti uniti da una convinzione di fondo: la regolamentazione dell’intelligenza artificiale è necessaria anche per evitare il rischio della nascita dell’oligopolio dei giganti della Silicon Valley. Solo favorendo la competizione, magari consentendo anche a nuovi attori di accedere a questo mercato, sarà possibile proteggere i diritti dei consumatori. L’Europa s’è mossa in questo senso, entrando a pieno titolo in una partita che sembrava destinata ad essere giocata solo da Stati Uniti e Cina. Certo, lo ha fatto imponendo regole, quello che da sempre gli riesce meglio, ma non può essere un caso se la prima mossa sia arrivata dal mercato unico più grande del mondo. Il salto in alto dell’intelligenza artificiale non è solo un salto di business ma un’evoluzione capace di influire in modo importante sulle nostre vite e le nostre democrazie. E questo l’Europa lo ha capito prima di tutti.