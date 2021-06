Inter-Juve, la vergogna Var: scomparsi anche altri video

I casi da protocollo Var archiviati per Inter-Juventus del 28 aprile del 2018 sono stati nove: dalla posizione regolare di Douglas Costa sul gol del vantaggio bianconero (non è fuorigioco) a un presunto fallo in area sul gol del 2-2 di Icardi (regolare). E ogni volte, per ogni singolo episodio, i file “clippati” e conservati sono cinque, ovvero ci sono cinque diversi, per così dire, punti di vista. Per tutti i nove casi, tranne uno: quello...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati