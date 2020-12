Inter-Napoli, se è Conte a rischiare di più

Scontro diretto per il secondo posto. Conte, che al contrario del collega Gattuso parla prima delle partite di campionato, non ha usato giri di parole per la sfida del Meazza.

Perché le ambizioni scudetto di Inter e Napoli sono chiare, la classifica le mette - con la Juventus - a ridosso del Milan, che dal post lockdown è imbattuto e sta risentendo solo parzialmente della indisponibilità di Ibrahimovic. Pioli, che ha 3 punti di vantaggio su Conte e 4 su Gattuso e Pirlo, si presenta stasera sul campo del Genoa mentre a San Siro si accenderanno le luci su una partita che avrebbe meritato una cornice da 80mila spettatori. Si ascolteranno, invece, solo le voci di due allenatori che partendo dal Sud hanno fatto una carriera da calciatori all’insegna del sacrificio, diventando protagonisti in due club di caratura mondiale come Juve e Milan.



Il carico di responsabilità alla vigilia di questi 90’ è maggiore per Conte, perché dopo l’esclusione dalla Champions League ha un solo obiettivo (lo scudetto) e deve centrarlo, per evitare i tormenti della scorsa estate, quando arrivò a un passo dalla rottura con l’Inter. In caso di sconfitta, sarebbe scavalcato dal Napoli e dalla Juve, se i bianconeri battessero l’Atalanta. La classifica ha uno scenario completamente diverso rispetto alle scorse stagioni, quando vi era una sola anti Juve. Il Milan deve per ora guardarsi da tre squadre, in attesa che altre salgano di livello. Tra sei giorni al Napoli potrebbe essere restituito il punto tolto per aver violato il protocollo disertando la partita contro i bianconeri a Torino e in un campionato così equilibrato peserebbe.

Inter e Napoli hanno due super attacchi (i migliori della serie A, con 29 e 26 reti, e la squadra di Gattuso è quella che ha fatto più tiri nello specchio della porta: 83) ma nell’ultimo turno di campionato hanno dovuto soffrire per vincere in rimonta contro Cagliari e Sampdoria.

Più che l’ardore dei giocatori, hanno inciso le mosse dei tecnici nei secondi 45’: Conte è passato al “piano B” con la difesa a 4 e Gattuso ha schierato Lozano, il migliore attaccante sul piano delle realizzazioni e della reattività. Ribaltare situazioni di svantaggio è riuscito spesso ai nerazzurri: hanno conquistato 10 punti in rimonta, solo il Manchester United ha fatto meglio nei campionati top europei (15). La continuità di prestazioni è un difetto delle due squadre e al Meazza serviranno da parte degli azzurri grande concentrazione in difesa, più compattezza tra i reparti e più intensità per firmare un colpo davvero pesante. Un calo di tensione può essere fatale. Certo, vi sono giocatori stanchi, ad esempio il nazionale Di Lorenzo, che non riesce ad essere brillante perché gioca sempre, dopo la malattia di Hysaj. Sulle fasce il Napoli paga dazio perché non ha preso sul mercato un vice Rui.



Conte è obbligato a non commettere passi falsi, Gattuso è consapevole che questo è un esame per il futuro del Napoli, che ha fatto il mercato in funzione delle sue aspirazioni, prendendo due giocatori indicati dal tecnico (Osimhen e Bakayoko) e non cedendo Koulibaly. Le due trasferte consecutive (domenica c’è la gara contro la Lazio all’Olimpico) sono il primo importante snodo in campionato per gli azzurri, che nelle partite sul campo hanno ottenuto fuori casa 4 vittorie su 4. Ma non hanno affrontato un avversario del livello dell’Inter, costruita dall’ad Marotta per riportare lo scudetto a Milano dopo oltre dieci anni.

Gattuso sa che serve equilibrio, oltre a grande attenzione sulle fasce: in questo senso dovrà sacrificarsi, come fa sempre peraltro, Insigne in prima battuta su Hakimi. Resterà probabilmente fuori Fabian per fare spazio a un centrocampo più muscolare con Bakayoko e Demme, dove Zielinski svolgerà la funzione di pendolo tra le due linee. L’attacco sarà guidato da Mertens, che sotto porta non è spietato come in passato ma ha già firmato 6 assist: in Europa soltanto Harry Kane, la stella del Tottenham, ne ha fatti di più (10).



La rinuncia a Osimhen è stata dolorosa perché il bel gol segnato a Bologna, prima dell’infortunio alla spalla, lo avrebbe incoraggiato in una fase ancora di apprendimento. Gattuso aveva disegnato il Napoli in funzione di questo giovane attaccante ed è stato già costretto a rivedere il suo progetto tattico. Osimhen sarebbe stato prezioso al Meazza, immaginando una partenza cauta del Napoli, con una difesa bassa, per azionare il contropiede come è accaduto contro le squadre più forti nella scorsa stagione: proprio Conte ricorderà come andò a finire la prima semifinale di Coppa Italia in febbraio. Ma c’è Lozano, una freccia sulla fascia destra, riportato alla luce da Gattuso dopo lunghi mesi di sofferenza. E ci sono l’esperienza e la classe di Insigne e Mertens.

© RIPRODUZIONE RISERVATA