Il Napoli è stato battuto dall’Inter dopo undici vittorie di fila e questa caduta fa rumore perché dà fiato alle rivali. Hanno quasi tutte recuperato punti: da ieri sera il Milan è a 5 punti, la Juventus a 7 e la squadra di Inzaghi a 8.

Si è visto pochissimo Napoli al Meazza. E mai brillante e pericoloso. Costretto a subire spesso il contropiede dell’Inter e un gol a inizio ripresa.

Un gol - quello dell’eterno Dzeko - ampiamente annunciato nel primo tempo, quando i nerazzurri soltanto per fortuite circostanze non erano passati in vantaggio. Inzaghi ha impostato la partita che voleva, Spalletti no. E comunque, al contrario di quanto auspicava il suo tecnico, il Napoli non ha ripreso il filo del discorso dal punto in cui era stato interrotto 52 giorni prima causa Mondiale. Non è stato un problema fisico: dal punto di vista dell’organizzazione di gioco e della personalità - i suoi punti di forza nei primi mesi - la squadra è venuta meno. Ma è evidente che non è una sconfitta - la prima in campionato, la seconda stagionale - a determinare il cambiamento in peggio di un’annata, né si poteva immaginare che il margine di 8 punti potesse rassicurare per la conquista dell’obiettivo finale.

Il Napoli è sempre là, davanti a tutte. E non subisca crisi di panico. Deve solo avere la pazienza di ritrovare i suoi uomini migliori: così potrà difendere il patrimonio che ha saputo costruire. Spalletti (nella foto) non aveva avuto dubbi a riproporre dal 1’ non solo Kvara ma anche Rrahmani, fermo da metà ottobre, perché voleva affrontare il primo dei big match di gennaio con gli uomini più forti. Il Napoli ha faticato tanto ad entrare in questa partita molto tattica, con Inzaghi che ha ostruito tutti i varchi a Spalletti, schierando fine a sette uomini nell’area dell’Inter e poi provando a colpire in contropiede. Gli azzurri hanno favorito gli avversari con una serie di palle perse, anche da parte di chi è solitamente preciso, come Lobotka. Difesa e contropiede, così l’aveva impostata Inzaghi e così l’ha subita Spalletti, che ha visto sfilare tanti nerazzurri davanti a Meret, alcuni arrivati subito a un passo dalla rete, come Darmian e Lukaku. Poco Napoli nel primo tempo, soltanto un tocchetto di Anguissa, col pallone scivolato fuori. Osimhen non riusciva a superare Acerbi e su Kvaratskhelia si alternavano in tre - Barella, Darmian e Skriniar - togliendo il respiro al georgiano, spesso colpito duramente: in alcuni momenti è apparsa eccessiva la tolleranza dell’arbitro Sozza.

Il copione del primo tempo si è visto nella ripresa, aperta dal vantaggio dell’Inter. Messo male il Napoli in campo in questa occasione, con Di Lorenzo che si è perso Dimarco a destra e Rrahmani che neanche ha provato ad opporsi alla potenza di Dzeko. Dal punto di vista fisico il kosovaro non è apparso quello che aveva creato un solido asse con Kim prima dell’infortunio.

Ci sarebbe voluto un colpo di genio per invertire l’inerzia della partita, ma non è arrivato. Non si è vista quella manovra ragionata ed efficace che in altre occasioni aveva consentito agli azzurri di ribaltare lo svantaggio. Spalletti ha lanciato Lozano e Raspadori al posto degli spenti Politano e Zielinski. Non è servito. Onana è rimasto inoperoso fino al 90’ quando ha bloccato sulla linea il tiro di Raspadori. In quel momento il Meazza è esploso di felicità: per l’Inter era davvero una sfida da dentro o fuori.

Il primo atto del 2023 si è giocato a Salerno, dove all’ora di pranzo i campioni in carica del Milan hanno segnato due gol in cinque minuti ma hanno dovuto soffrire contro i granata per difendere il vantaggio e assicurarsi i tre punti, subendo il gol di Bonazzoli a sette minuti dalla fine. Vero è che se non vi fosse stato il portiere messicano Ochoa il passivo sarebbe stato peggiore per la Salernitana, che ha comunque un buon margine sulla terz’ultima (8 punti). Juve e Roma - le altre due big che affronteranno il Napoli in gennaio - hanno vinto di misura contro Cremonese e Bologna. E anzi i bianconeri (rete decisiva di Milik su punizione) hanno a lungo patito i grigiorossi, che si sono visti annullare due gol e hanno colpito un palo. E ha faticato anche la Roma, che ha ritrovato Dybala - tuttavia i dubbi sulla sua condizione fisica restano - ma non riesce a compiere il salto di qualità.

Rimontata e sconfitta la Lazio a Lecce, dove vi è stato il primo vergognoso episodio di razzismo dell’anno solare, con i cori indirizzati dagli ultrà biancocelesti a Umtiti e Banda, censurato anche dal presidente della Fifa Infantino. Se ne sono ascoltati ovviamente anche al Meazza contro Napoli, la squallida colonna sonora che accompagna tutte le trasferte degli azzurri al Nord. Non è mai troppo tardi per chiedere a Federcalcio e Lega Serie A di studiare come si possono inasprire i provvedimenti a carico di tifosi razzisti. Non è un problema soltanto italiano, comunque. Il brasiliano Vinicius, stella del Real Madrid, ha denunciato i trattamenti che riceve in Spagna, con la Liga inerte. Che tutto il mondo sia purtroppo paese non ci può fare mettere l’anima in pace.