De Laurentiis: «Diamo tempo ad Ancelotti, il Napoli volerà»

Giovedì 16 Agosto 2018, 22:58

De Laurentiis parte a mille per la nuova stagione: si coccola Ancelotti, replica duramente al sindaco De Magistris sulla vicenda stadio, fa le carte al campionato allargando la lotta al vertice a più pretendenti. Comincia una stagione all’insegna del cambiamento con la scelta di Ancelotti. «Dopo un triennio con Sarri era difficile poter continuare e quindi, se pur di facciata continuavo a corteggiarlo per il rinnovo, in realtà ho cercato da subito un sostituto. Però, poiché rispetto i contratti, ho...