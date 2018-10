Gravina: «Razzismo, i club intervegnano: è giusto chiudere le curve»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 23:03

Avrà pure 65 anni, Gabriele Gravina, tanta esperienza e non arriva certo da Marte: ha fatto parte dell’ultimo Consiglio federale ed era ritenuto un fedelissimo di Carlo Tavecchio. Ma chi lo conosce sa bene che non ha nessuna intenzione di diventare il simbolo di chi, nel mondo del calcio, non ha voglia di cambiare niente. Al contrario. Il 22 ottobre, alla guida della Grande Coalizione, si prepara ad essere eletto alla guida della presidenza della Federcalcio. Sarà una sorta di plebiscito. Gravina, il nostro...