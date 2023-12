Nelle pieghe di numeri apparentemente freddi, riscontrabili nella Legge di Bilancio, approvata ieri dal Senato, i cittadini della Campania potranno trovare molti investimenti per la cultura, ovviamente per tutta l’Italia e per la loro Regione. Questo in onore del valore etico e morale che il governo conferisce alla cultura, sostanza della nostra spiritualità, che da sempre migliora la qualità della vita dei cittadini e costituisce, soprattutto al Sud, una straordinaria opportunità di sviluppo socio-economico.

Dobbiamo essere orgogliosi del nostro passato, di quello che un grande napoletano, Giambattista Vico, definì l’idem sentire comune che si definisce nella storia della nazione. Le nostre pietre parlano, ci raccontano un grande passato e dunque una straordinaria civiltà che il mondo vuole conoscere.

In poco più di un anno il ministero della Cultura ha sbloccato e velocizzato in Campania decine di investimenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio che languivano nell’indecisione.

A Napoli sta sorgendo la più grande infrastruttura culturale d’Europa, oltre 130 milioni di investimento del ministero della Cultura, nel cuore della città, in piazza Carlo III, con il recupero del Real Albergo dei Poveri, tra i più grandi edifici pubblici al mondo. In base all’accordo definito con il Comune di Napoli qui troveranno spazio una seconda sede del Mann, il Museo Archeologico Nazionale, l’Università Federico II, con alcune sue scuole di eccellenza e una grande public library, non un mero deposito di libri ma anche un luogo multimediale aperto soprattutto ai giovani. Il cantiere è già aperto. Il Mann, intanto, è diventato un museo di prima fascia, vedendo riconosciuto il ruolo di grande eccellenza che altri avevano stentato ad attribuirgli.

Il Museo Enrico Caruso, dedicato al gigante del canto lirico, è una realtà che arricchisce il percorso museale di Palazzo Reale e costituisce soprattutto un esempio di multimedialità applicata ai beni culturali. Si è quasi concluso il grande recupero dei Girolamini, un’isola di cultura nel cuore di Napoli, che sarà un altro polo significativo (e ringrazio il procuratore capo Gratteri per l’avvio di un’azione decisa per il recupero del patrimonio librario rubato).

Chiunque può recarsi e verificare di persona come, dopo decenni di degrado, la Villa Floridiana al Vomero stia rinascendo con un importante intervento di riqualificazione. Tra poco questo splendido luogo sarà parte dei Musei Nazionali del Vomero, un nuovo polo autonomo, insieme a San Martino e Castel Sant’Elmo. Un altro polo autonomo è nato a Capri, luogo denso di storia.

Il Ministero, inoltre, sta sostenendo e finanziando la nascita del museo di Velia, parte del Parco Archeologico di Paestum sul quale sono pronti nuovi interventi di valorizzazione, nell’ex stabilimento Cirio. Così per il Museo archeologico di Pontecagnano e la Villa Romana di Positano e quella di Minori. Lavoriamo per costruire un grande museo Egizio a Benevento, città per la quale con il sindaco abbiamo importanti programmi.

Dopo la conclusione del Grande Progetto Pompei, per la cui riuscita abbiamo ottenuto il plauso della Commissaria Ue alla Coesione Elisa Ferreira, nella Legge di Bilancio abbiamo rifinanziato altri scavi perché altre meraviglie stanno emergendo. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ci ha messo a disposizione nei mesi scorsi l’ex stabilimento militare dello spolettificio di Torre Annunziata dove sorgerà un nuovo museo capace di raccoglie reperti da Pompei e Oplonti. Nei giorni scorsi il Parco archeologico di Pompei ha raggiunto 4 milioni di visitatori in un anno che ancora non si è concluso, un record assoluto, che premia un eccellente lavoro. Così, la Reggia di Caserta che ha raggiunto un milione di visitatori e per la quale prevediamo nuove iniziative.

Altri siti archeologici sono interessati dai nostri interventi: Capua, Santa Maria Capua Vetere, Buccino, Giugliano. Il ministero sosterrà con risorse maggiori l’Ente Ville Vesuviane impegnate nel recupero de La Favorita e la Reggia di Carditello. Finanzieremo decine di interventi sul patrimonio religioso a cominciare da importanti chiese, come l’Annunziata a Giugliano, San Cosma e Damiano a Secondigliano, Santa Maria a Piazza a Forcella, San Pietro e Paolo a Soccavo, alla Badia di Cava de’ Tirreni e nelle diocesi di Aversa e Cerreto Sannita. Questi sono solo alcuni degli interventi in essere, su quali è soprattutto forte la passione civile per il valore della cultura.

La Campania, in secoli di storia, ha visto il succedersi di grandi civiltà ciascuna delle quali ha lasciato qualcosa di significativo e importante. Il nostro dovere è tutelare e valorizzare, nello spirito dell’art. 9 della Costituzione, ma anche far sì che la cultura sia diffusa ovunque, come quando abbiamo aperto a San Cipriano Picentino un cinema, finanziato in parte dal ministero della Cultura o per il museo che andremo a istituire nella città di Afragola. Cultura diffusa per migliorare noi stessi.



* Ministro della Cultura