«Io, a 80 anni malato di tumore: non mi arrendo e faccio da cavia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 15 Ottobre 2018, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Combattere il tumore del fegato, stimolare le difese dell’organismo, addestrare il sistema immunitario contro le cellule neoplastiche: sono le basi di una nuova cura del cancro epatico che mira a indurre una reazione simile a quella del rigetto di un trapianto. Al Pascale è stato iniettato, per la prima volta a un paziente campano, il vaccino terapeutico del carcinoma del fegato Hepavac. Si tratta del quinto paziente al mondo trattato con questa innovativa tecnica (uno in Belgio e tre a Verona) nell’ambito di una sperimentazione internazionale a valle di un lungo lavoro di ricerca durato cinque anni di cui è capofila l’Istituto Tumori di Napoli. Gli obiettivi? Indurre nei malati una risposta immunitaria che possa ritardare il ripresentarsi del cancro o arrestare le recidive. La scelta è ricaduta su un paziente di 80 anni che ha una lesione localizzata al fegato, non in metastasi ma localmente avanzata.