Io batte Immuni, la sfida delle app tra egoismo e altruismo

C’è uno scontro in corso. Tra due applicazioni. Una, l’App IO, necessaria per ottenere il bonus cashback, è molto ricercata, oltre 6 mila richieste al secondo, tanto che sito PagoPa è in seria difficoltà (anzi, è in parte collassato). L’altra, l’app Immuni, non ha mai avuto questi problemi, infatti langue, e proprio perché la usano in pochi, è inefficace per il contrasto della pandemia. Eppure, in fondo, sono due app altruistiche.



La prima serve a disincentivare i pagamenti in contanti e favorire così quelli elettronici (si spera di abbassare il livello di evasione fiscale del nostro, visto che siamo 23esimi in Europa per pagamenti senza contante). L’altra serve a tracciare eventuali positivi alla SARS-CoV-2, così da monitorare a monte l’andamento dell’epidemia, senza aspettare che poi faccia disastri a valle.

Eppure, una funziona, e scommetto funzionerà a lungo, la seconda è destinata a una fine ingloriosa. Come mai?



Sì, perché a parte le polemiche infondate sulla cessione dei dati (con Immuni è stato fatto un buon lavoro per garantire la privacy), entrambe le App potevano inaugurare un nuovo tipo di rapporto tra individuo e comunità.



Prendiamo l’App IO, il cashback, insomma. In fondo, se uso la carta di credito ed evito il contante, da una parte si riduce lo spazio di libertà del singolo (il contante sfugge al tracciamento e ci regala più libertà) dall’altra si riduce il peso (fiscale) sulla comunità, costretta a pagare al posto degli egoisti (quindi si libera la comunità da un’incombenza ingiusta).

Stessa cosa con l’App Immuni. Se dichiaro che ho contratto la SARS-CoV-2, e riesco, grazie ad Immuni, ad avvisare più persone possibili (quelle che ho avvicinato), posso abbassare il numero di positivi asintomatici in circolazione, quelli che, come abbiamo imparato in questo anno, possono contagiare altre persone.



Dunque, io privato cittadino mi faccio momentaneamente da parte per salvare gli altri e rafforzare la comunità: altruismo.



Pensate al caso contrario, un cittadino che sa di essere positivo e non mi avvisa, perché si ritiene libero di passeggiare per strada, frequentare luoghi affollati. Cosa penseremo di lui? Che è un egoista. Me lo poteva dire. Vede solo se stesso, e danneggia la comunità.

Ora, vero il rapporto tra individuo e comunità è spesso difficile, tuttavia, una App ha funzionato l’altra no. In una ci stiamo credendo in un’altra no (diciamo la verità, Immuni ci è apparsa come una violazione del nostro spazio di libertà).



Torniamo allora alla domanda, se entrambe puntano all’altruismo, come mai una funziona e l’altra no? La risposta, temo, sia semplice: perché con Immuni il cittadino non vede il suo tornaconto immediato. Mentre, con il cashback il singolo recupera soldi subito. Si può dire che grazie ai soldi è spinto, involontariamente, all’altruismo. Al contrario, con Immuni, la mancanza di un evidente guadagno, ci spinge all’egoismo. Se c’è una lezione da trarre da questa storia, e chissà, magari un giorno la troveremo nei manuali di psicologia comportamentale, è che altruismo ed egoismo non sono due dimensioni in lotta, ma fratelli: l’altruismo è la versione nobile dell’egoismo, faccio una cosa per te oggi, nella speranza che domani tu la farai per me.

L’altruismo, dunque, è egoismo ritardato. Mi sa che quest’aspetto va sottolineato e incentivato. Più di tante prediche sulla bontà e sull’altruismo, conviene pagare una tantum e soddisfare l’egoismo del singolo, per raggiungere l’agognato altruismo verso la comunità.

