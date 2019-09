«Io, porta pizze per una mancia vivo per miracolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Settembre 2019, 22:30

Sfrecciano da una parte all’altra della città per consegnare in fretta il cibo e racimolare più mance possibili. Il popolo dei “riders” è fatto soprattutto di giovani a bordo di scooter che ogni giorno rischiano la vita per un cliente in più e pochi euro da mettere in tasca. È stato così per Antonio e Manuel, due ragazzi di San Giovanni a Teduccio che si sono scontrati mentre stavano per consegnare le pizze lunedì sera, poco prima delle 21. Entrambi sono stati trasportati...