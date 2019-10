Io, professore e i miei studenti schiavi dell’azzardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 3 Ottobre 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La geografia, i miei alunni, l’hanno imparata non sulle cartine geografiche ma nei centri di scommesse sportive, consultando per ore fogli dove sono stampate decine e decine di partite di calcio internazionale - che include anche incontri e campionati del tutto sconosciuti – con vari tipi di giocate e quote; c’è chi passa interi pomeriggi in questi posti a scrivere, cancellare e riscrivere risultati possibili o forse improbabili. Molti alunni conoscono città ucraine, norvegesi, moldave, uzbeke perché...