Sbarcano questa mattina sull’isola di Ischia i rocciatori trentini - notoriamente altamente specializzati - che dovranno testare condizioni e agibilità del costone di Monte Vico dal quale la sera della vigilia di Natale si era staccato il grosso macigno che per miracolo non ha provocato l’ennesima strage a Ischia.

Arrivo organizzato a tempo di record dal Commissario di governo Giovanni Legnini che già nella giornata di Natale ha contattato la “Dolomiti Rocce”, la società per la quale i rocciatori lavorano e fanno consulenze, per ottenere il sopralluogo che sarà determinante per capire se almeno la strada sottostante il costone potrà essere riaperta e quando approssimativamente ciò potrebbe avvenire.

Perché nella panoramicissima e residenziale zone del Monte Vico, con il suo promontorio a picco sul mare della baia di San Montano da un lato, e di quella di Lacco Ameno sul lato opposto, quella strada è l’unica arteria di collegamento fra il centro del paese e la parte alta del monte, dove oltre al belvedere con vista sul golfo di Napoli, un importante albergo a 5 stelle e la struttura cimiteriale comunale, ci sono diverse ville e case che anche in questo periodo dell’anno sono abitate. Almeno un centinaio sono infatti le persone di fatto “bloccate” dal divieto di accesso alla strada, imposto per motivi di sicurezza dal sindaco Giacomo Pascale la notte stessa del crollo del macigno, che ha fatto evacuare per precauzione ben nove abitazioni e 27 persone dal tratto di strada sul quale incombe il costone pericolante.

«Attendiamo con comprensibile ansia l’esito del sopralluogo dei rocciatori – spiega il sindaco – perché oltre le transenne ci sono diversi anziani e ammalati allettati che necessitano di cure domiciliari in questo momento erogate a singhiozzo. Questo è l’aspetto che ci preoccupa di più in questo momento, anche se non è da sottovalutare il disagio che deriva dall’impossibilità di raggiungere il cimitero». La giornata di ieri è servita al commissario Legnini per effettuare un sopralluogo al termine del quale è stato trasmesso un atto al sindaco della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, nel quale si chiede di intervenire ad horas con la messa in sicurezza e in subordine di affidare l’incarico al Comune di Lacco Ameno. «Siamo nel pieno delle festività natalizie ma gli sfollati e quanti ancora abitano al di là della zona interdetta è chiaro che non possono aspettare che gli uffici e le ditte riprendano a lavorare a regime», dice Legnini.

L’emergenza ancora un volta è dunque quella di garantire lo svolgimento delle attività sociali in tutta sicurezza. Interventi più complessi, poi, potranno essere stabiliti nei prossimi giorni, anche perché se la strada è di competenza dell’ex Provincia, il costone è di proprietà di diversi soggetti privati. Bisognerà fare in fretta ma senza ripetere gli errori che sono stati commessi negli ultimi decenni a Casamicciola, dove una delle frane del 26 novembre ha messo in ginocchio (e tuttora rappresenta un problema da risolvere) la viabilità sull’intero circuito stradale isolano: evento che si sarebbe potuto evitare se negli anni precedenti i privati proprietari del costone non avessero avviato contenziosi contro Città Metropolitana e Demanio regionale in ordine alle opere di messa in sicurezza, che già all’epoca si sarebbero dovute fare in nome dell’interesse collettivo.