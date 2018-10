Terremoto Ischia, l'allarme di Salvini: «Temo si sani la qualunque»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La preoccupazione per Ischia è che si sani la qualunque». La bomba a metà mattina la lancia direttamente il vicepremier Matteo Salvini riferendosi al condono su Ischia caro ai grillini, corrente Di Maio. A Roma, in Aula, nel frattempo il decreto Genova (che contiene proprio le contestate misure per l’isola) procede a rilento per uno scontro durissimo tra maggioranza e opposizione. Proprio sul caso Ischia perché tutti i punti sul crollo del ponte Morandi vengono approvati senza alcuna difficoltà....