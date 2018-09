Ischia, gli sfollati «temono» i sindaci: no a favoritismi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 16 Settembre 2018, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricostruzione impossibile, la paralisi dell’economia locale e la rabbia degli sfollati. Questo è lo scenario che si delinea tra Casamicciola e Lacco Ameno, dopo la divulgazione della bozza di decreto predisposta dal governo per il dopo sisma di Ischia. Il documento non ha scatenato solo le ferme reazioni del governatore della Campania Vincenzo De Luca e dei sindaci isolani, ma sta generando un allarme che si diffonde come un torrente sui social. La fibrillazione, in attesa di leggere il testo ufficiale, crea in queste ore un...