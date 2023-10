Le immagini delle violenze dei militanti di Hamas penetrati per 15 Km nel territorio israeliano sono impressionanti per la ferocia e la viltà con cui si accaniscono contro inermi civili e giovani che partecipavano ad un rave. Decine di ostaggi serviranno, nel calcolo di Hamas, a condizionare la controffensiva israeliana e allo scambio con prigionieri palestinesi. Nel condurre una simile impresa, Hamas è stata spinta, armata e diretta dall’Iran il cui obiettivo è la distruzione di Israele. Il regime teocratico di Teheran punta a costruire una sfera di influenza dal Golfo persico al Mar Mediterraneo. La cosiddetta “Mezzaluna sciita”. Ha intessuto una fitta rete di alleanze dalla Siria all’Iraq al Libano, allo Yemen, paesi dove operano milizie filo iraniane.

L’attacco a sorpresa contro Israele ha origine dalla volontà di Teheran di sabotare un possibile accordo tra Israele e Arabia Saudita, accordo che avrebbe incrinato il riavvicinamento di Teheran a Riyadh raggiunto la scorsa primavera. C’è da chiedersi se la guerra che Hamas ha iniziato sia la prima fase di un attacco seguito da una estensione della rivolta in Cisgiordania e a Gerusalemme e dall’ingresso in campo degli Hezbollah nel Nord di Israele.

Questo è l’obiettivo del regime iraniano che lavora perché l’intero Medio Oriente precipiti nella guerra e punta a far saltare la ricerca di una pace regionale avviata con gli “accordi di Abramo”. Impedire la distensione tra Arabia Saudita ed Israele è obiettivo anche di Hamas che mira a giungere al potere in Cisgiordania dove è evidente il declino dell’Autorità nazionale palestinese di Abu Mazen vicino agli 88 anni, per stringere Israele in una morsa. In questa drammatica vicenda colpisce che i servizi segreti di Israele, i più importanti ed efficaci al mondo non abbiano colto che si preparava un simile attacco. Esattamente come 50 anni fa, il 6 ottobre del 1973, quando Israele che festeggiava Yom Kippur fu colta di sorpresa dalla aggressione degli eserciti arabi. In questa drammatica vicenda non sono mancati ritardi ed errori da parte di Israele e dei governi Netanyahu. Ha un fondamento l’argomento che la questione palestinese sia stata marginalizzata e che malgrado la violenza a Gerusalemme, in Cisgiordania e a Gaza fosse in netta ascesa, si rinunciasse a ritrovare il filo di una iniziativa politica per affrontarla. Va ricordato tuttavia che Hamas si è impadronito con la violenza della Striscia di Gaza per rendere impossibile qualsiasi intesa con Israele. L’organizzazione islamista non è strutturalmente disponibile al negoziato perché non intende riconoscere l’esistenza dello Stato ebraico. Hamas non è un movimento nazionalista come fu l’OLP (con cui, in ogni caso, Israele avviò contatti solo all’indomani della cancellazione dalla Carta nazionale dell’OLP dei paragrafi in cui si negava il diritto all’esistenza di Israele). Hamas è la componente palestinese del network internazionale del fondamentalismo islamico; la sua storia è indissolubilmente legata a quella dei Fratelli Musulmani di cui costituisce la branca palestinese.

Quello che Hamas non può tollerare è un processo di pace condotto nella prospettiva della instaurazione di uno Stato laico in Palestina. Così stanno le cose. È plausibile che Hamas abbia ritenuto che le lacerazioni politiche e sociali degli ultimi mesi in Israele avessero compromesso la prontezza di reazione dell’esercito di fronte all’attacco. Un calcolo sbagliato.

Le manifestazioni dell’opposizione sono state sospese, l’esercito ha ritrovato la sua compattezza, i riservisti si sono presentati tutti per andare a combattere, nascerà un governo di unità nazionale. Occorrerà avere ben presente tuttavia quanto scriveva in occasione del cinquantesimo della guerra del Kippur il generale Herzi Halevi capo di stato maggiore dell’esercito israeliano: “il mancato allarme alla vigilia della guerra è il peggior fallimento della nostra storia.

Le sue radici affondano nell’arroganza, nella mancata comprensione delle informazioni di intelligence e nella noncuranza del nemico. Le lezioni che ne abbiamo tratto ci ricordano che dobbiamo essere modesti e sempre pronti”. Ora, di fronte ai civili uccisi, alle donne e agli uomini presi in ostaggio, è il tempo di combattere. Arriverà poi il tempo dei bilanci e delle responsabilità.