Israele non è solo uno Stato. E Hamas neppure questo. Oggi rappresentano molto di più. Dietro le modalità di uno spietato e criminale attacco terroristico, c’è la maggiore sfida all’ordine mediorientale degli ultimi venti anni. Così, per capire cosa è in gioco, bisogna riflettere su cosa sono Israele ed Hamas.

Fino a ieri per Tel Aviv, la priorità era chiudere un conflitto infinito. Uno Stato riconosciuto dalle Nazioni Unite come il luogo del mondo sopravvissuto all’Olocausto, diventato una democrazia sociale tra le più avanzate del mondo, ha combattuto contro tutti i nemici possibili sin dal giorno successivo alla sua fondazione. In questi decenni è riuscita a imporre la sua presenza, dovendo fare i conti con la questione palestinese determinata dalla sua costituzione e spesso mal gestita. Il traguardo sembrava vicino, dopo gli accordi storici con l’Egitto e con l’Autorità nazionale palestinese. Un percorso fortemente voluto dagli Usa, sia da Trump che da Biden, con un obiettivo di pacificazione e riconoscimento tra Israele e gli Stati arabi. Ora si stava per concludere con la firma più importante, quella dell’Arabia Saudita, avendo coinvolto già molti Stati e l’Autorità nazionale palestinese.

In secondo luogo, Israele voleva un equilibrio di sicurezza. Ci sono gli Usa in funzione antifondamentalista e contemporaneamente di relazione tra ebrei ed arabi, le autocrazie di Iran e Siria che cercano un ruolo di potenza, rivali tra loro ed entrambe nemiche dello stato ebraico, infine è arrivata la Russia di Putin a fianco del dittatore siriano ma non vuole rompere con Israele. Tel Aviv era riuscita, fino ad ora, a gestire questo schema delicatissimo, evitando di farsi coinvolgere oltre la linea più pericolosa dalla guerra scatenata di Putin in Ucraina.

Infine, e soprattutto, è l’unica vera democrazia del vicino Oriente, all’avanguardia dal punto di vista sociale, economico e scientifico, segnata da una vitalità pur conflittuale al suo interno (come si è registrato nelle mobilitazioni di questi mesi sulla riforma della giustizia), ma sempre dentro una solida cornice liberale. Il suo forse principale obiettivo è quello di dimostrare di potere proteggere e garantire questa democrazia, e farla vivere come tale. Proprio perché per tutti i dittatori autocratici, i fondamentalisti religiosi, i terroristi fanatici e i potenti del mondo arabo rappresenta la nemesi più pericolosa, la dimostrazione che la democrazia non è una prerogativa europea ma una possibilità reale anche nel loro mondo.

Partendo da questo, possiamo capire chi è e cosa vuole Hamas. Lo sceicco Amhed Yasin la fondò nel 1987. Un movimento sunnita, terroristico ed estremista, legato ai fratelli musulmani. Il suo quadro ideologico ne riflette la spietata ferocia, parte dalla negazione dell’Olocausto e giunge al rifiuto di qualsiasi pacificazione con gli ebrei. L’attacco in corso ci ha mostrato, con una scala e una preparazione mai vista prima, uno dei principi strategici. Sin dalla sua fondazione ha puntato su attentati, sequestri, attacchi e omicidi mirati, senza pietà per bambini, donne o civili indifesi. Con casi famosi e tragici, come quello del bus 37 ad Haifa o quello di Gerusalemme del 1997. Per Hamas non si tratta solo di fare la guerra ad Israele, quanto di mostrare ai palestinesi e al mondo che ne sono i massimi e più decisi interpreti.

L’altro nemico di Hamas, infatti, sono i palestinesi del vecchio Olp, o perlomeno quell’Autorità nazionale palestinese che si richiama all’eredità di Arafat. Per i fondamentalisti questi sono corrotti, o imperdonabili perché disponibili alla pace e peggio ancora ingiustificabili perché laici e socialisti. Hamas, che ha potenti finanziatori su scala globale (ora il maggiore è l’Iran) e attività criminali redditizie, ha costruito un programma di controllo, redistribuzione ed assistenza sociale. Così nel 2007, prima vinse le elezioni nella striscia di Gaza, poi uccise o costrinse alla fuga i dirigenti avversari. Il presidente palestinese Mahmud Abbas reagì espellendo Hamas dall’Autorità nazionale palestinese e mettendo fuori legge le sue milizie, ma era troppo tardi.

Hamas, infatti, ha costruito uno stato del terrore a Gaza ed è diventato poco alla volta un riferimento importante di tutti coloro che vogliono ribaltare l’ordine in Medio Oriente. È la terza chiave della guerra. Con una combinazione tra ala politica, ala terroristica e ala sociale, si è messa al centro di un sistema potente globale. Se buona parte delle democrazie mondiali la considera una associazione terroristica, a partire dall’Unione Europea, per molti attori internazionali è diventato un interlocutore privilegiato. Così nel 2017 ha iniziato il salto di qualità. Ha preso le distanze dai Fratelli musulmani, ha aperto una filiale in Libano, si è inserita nelle grandi reti internazionali del contrabbando e del traffico di droga, ha sedi e alleati ovunque, a partire dalle dittature di Venezuela e Nicaragua.

Soprattutto, è diventata una calamita per tutti i movimenti terroristici e fondamentalisti o le autocrazie come Sudan, Oman, Algeria che usano la questione palestinese per legittimarsi. L’Iran è il grande alleato e protettore. Il regime degli Ayatollah, ieri costretto al silenzio dopo il Nobel alla coraggiosa oppositrice Narges Mohammandi, oggi ha celebrato trionfalmente l’attacco. Hamas punta a far saltare l’accordo di pacificazione così fortemente voluto dagli Usa, quello con l’Arabia Saudita (che poteva ulteriormente mettere isolare il programma nucleare del regime iraniano). Con questo attacco, Hamas punta poi a diventare definitivamente il rappresentante dei palestinesi, scalzando l’Autorità Nazionale Palestinese e ottenendo un posto centrale nel fondamentalismo sunnita.

Hamas forse vuole qualche cosa di più. Con la guerra scatenata contro civili indifesi, senza nessuna cornice morale che non sia la spietata brutalità, vuole centrare un obiettivo più profondo: dimostrare che la democrazia israeliana non è protetta, non più difendere le proprie popolazioni. Insomma, non può vivere. Anche Israele, colta impreparata e al centro di uno scontro politico interno, non è solo uno stato sotto attacco. Gli israeliani sanno che non si tratta di sconfiggere Hamas sul terreno o di ricostruire uno schema di pacificazione nel mondo arabo. C’è qualche cosa di più, occorre mostrare ancora una volta la democrazia israeliana può soffrire e pagare un prezzo alto, ma poi può unirsi, combattere e vincere. Soprattutto che può proteggere il proprio popolo. Affermando ancora una volta non solo il proprio diritto ad esistere quanto il valore assoluto delle istituzioni libere, in uno dei luoghi più difficili del mondo.