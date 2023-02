La storia della nazione è centrata sulle autonomie comunali. La debolezza delle istituzioni di livello superiore ha spesso assegnato ai Comuni un ruolo fondamentale nella crescita sociale ed economica dell’Italia, dalle repubbliche marinare al rinascimento, sino ai giorni nostri. Le Regioni sono una aggregazione territoriale recente: nate nella carta costituzionale del 1948, hanno preso vita solo nel 1970. Con la riforma sulla elezione diretta dei sindaci, nel 1993, si è realizzata una rivitalizzazione del rapporto tra cittadini e rappresentanza. Per paradosso, proprio da quel momento in poi, i comuni sono stati spogliati di strumenti e riempiti di responsabilità senza poteri.

L’apice di questo paradosso è stato realizzato con l’istituzione delle Città metropolitane: il sindaco del Comune principale è al tempo stesso anche sindaco della Città metropolitana. Ma alla nascita di questo nuovo soggetto non ha corrisposto alcuna devoluzione di leve gestionali.

Il caso del trasporto pubblico locale è emblematico da questo punto di vista. Le risorse del settore sono gestite dalla Regione, ed il sindaco della Città metropolitana deve assistere senza strumenti a decisioni prese altrove, quando invece sarebbe stato del tutto razionale portare il livello delle scelte laddove più prossima è la conoscenza dei territorio, in un incrocio particolarmente delicato di flussi tra comuni dell’hinterland e città capoluogo. I sindaci sono dunque sovraccaricati di responsabilità, essendo svuotati di risorse finanziarie e strumenti gestionali, per effetto contestuale da un lato della crisi di finanza pubblica, che ha tagliato i trasferimenti monetari, e dall’altro della centralizzazione regionale che ha sterilizzato un processo sbilenco di devoluzione.

In questo contesto si inserisce il progetto di autonomia differenziata, che non solo acuisce i divari tra le Regioni, ma verticizza ulteriormente una territorializzazione delle istituzioni che si ferma ad una unità intermedia di potere, che non ha dato, in questi cinquanta ani di storia, buona prova di sé.

Non è stata mai realizzata una analisi fattuale sul livello di efficienza ed efficacia delle regioni durante la loro esistenza. Molti indicatori vanno nella direzione di una inadeguata prestazione rispetto alle aspettative: nella sanità, affidata pienamente alle Regioni, i divari territoriali si sono acuiti e la qualità delle prestazioni non è certo aumentata rispetto alla precedente gestione statale. Il trasporto pubblico locale non può essere certo considerato un successo della regolarizzazione. Nella spesa dei fondi comunitari le Regioni non hanno brillato per efficienza.

Con queste premesse, invece premiamo, sulla base del disegno di legge sula autonomia differenziata, il piede sull’acceleratore verso una ancora maggiore assunzione di leve e di poteri da parte delle Regioni.

I Comuni non sono sostanzialmente nemmeno menzionati nel ridisegno della architettura istituzionale. Per non parlare delle città metropolitane, che restano una incompiuta di proporzioni assolute.

La prova non irresistibile della regione durante il trascorso mezzo secolo indurrebbe piuttosto a ribaltare completamente l’approccio. Perché - e ciò non risulti una provocazione - non abolire le regioni, potenziando le città metropolitane ed i comuni, e restituendo alla responsabilità dello Stato un servizio come quello sanitario che può essere gestito in modi attento alla parità delle prestazioni e dei livelli di assistenza solo con una visione nazionale?

All’assalto al Mezzogiorno che viene condotto da una autonomia differenziata così sghemba e provocatoria, si deve rispondere con un disegno più ambizioso, che non si limiti a criticare il progetto di Calderoli, ma che cominci a mettere in campo proposte alternative, attente alle esigenze dei territori ma anche ad obiettivi di coesione e di solidarietà. Città metropolitane e comuni possono svolgere da questo punto di vista un ruolo fondamentale.