L'autonomia à la carte ​che viola la Costituzione

Nato da una forte sinergia tra forze politiche molto diverse – socialisti, cattolici, liberali - e da un gruppo di tecnici di valore, uniti dall’obiettivo comune di ridare dignità al nostro Paese, il disegno dell’Assemblea Costituente esprime in modo netto il valore del pluralismo, declinato in tutti gli aspetti possibili, dunque di tutela dei diritti fondamentali della persona in quanto tale, dei diritti sociali e di libertà, della partecipazione di tutti alla guida del Paese, attraverso il contributo delle periferie alle scelte politiche generali. In questo modo si volle assicurare, anche attraverso l’articolazione territoriale della potestà di governo, un sistema complessivo di pesi e contrappesi, in chiara discontinuità con l’esperienza pregressa.



Finalizzata a questo obiettivo era in primo luogo il passaggio ad una Costituzione rigida, modificabile con una procedura specifica, con doppio passaggio parlamentare e approvazione con maggioranze assolute, con l’aggiunta di un eventuale referendum, ma non modificabile quanto ad alcuni valori fondamentali, come l’unità e il regime repubblicano. La rigidità della Costituzione fu accompagnata dall’istituzione della Corte costituzionale, chiamata a garantirne il rispetto da parte del Parlamento, che rappresenta il popolo intero al quale appartiene la sovranità, che infatti «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», come recita il primo dei principi fondamentali che leggiamo in apertura della Carta.



L’attribuzione di determinate competenze normative alle regioni, come si vede, era un elemento non secondario del complessivo disegno pluralista e si ebbe cura di sintonizzarlo con l’esigenza di equilibrio tra le diverse aree del Paese sotto il profilo dello sviluppo economico e sociale. È pertanto pacifico che le diverse competenze che la Costituzione prefigurava già nel testo originario per l’articolazione regionale del Paese, soprattutto per le regioni che, per motivi politici e storici di varia natura e origine, ebbero fin dall’inizio il rango costituzionale dello statuto speciale, con forme e condizioni particolari di autonomia, si inserivano in un assetto, poi anche in quello dell’Unione europea (Carta delle autonomie, Trattatti, compresa la Carta dei diritti fondamentali), che insieme sono – va sottolineato - il parametro complessivo di legittimità dell’esercizio delle funzioni legislativa, amministrativa e giurisdizionale.



Successivamente, con la riforma costituzionale del 2001, fu introdotta all’art. 116, terzo comma, la possibilità di attribuire ad altre Regioni, con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta (dunque una legge ordinaria, pur se rinforzata), sulla base di intesa con la regione interessata, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. Tale possibilità riguarda le materie di cui al terzo comma dell’art. 117, cioè quelle oggetto di competenza “concorrente”, condivisa con lo Stato, nonché le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui al comma secondo dello stesso art. 117, lettera l), cioè giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, giustizia civile, penale e amministrativa, ma solo per l’organizzazione della giustizia di pace; nonché alle lettere n) ed s), cioè le norme generali sull’istruzione, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Non è poco, anzi è quasi tutto.



L’articolazione territoriale è stata ed è in ogni caso prefigurata e va realizzata in conformità al contesto complessivo disegnato dalla Costituzione e quindi impone una lettura che sia in sintonia con l’intero quadro costituzionale. Anzitutto, la norma sull’autonomia regionale differenziata prevista per le Regioni a statuto ordinario, come tutto il pluralismo territoriale, comprese le Regioni a statuto speciale, è ancorato al principio di eguaglianza e per ciò stesso al criterio della ragionevolezza che ne costituisce una rilevante componente, a sua volta collegato con il principale diritto fondamentale e inviolabile della persona, la dignità. L’eguaglianza, infatti, non può non comprendere anche la dimensione territoriale. Sotto tale profilo, non senza significato la Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire i diritti fondamentali della persona (art. 2) e precisamente il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, limitandone la libertà e l’eguaglianza (art. 3). E lo stesso è a dirsi dell’art. 32, dove è stabilito che la Repubblica «tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti».



V’è anche di più. L’indivisibilità dello Stato, sancita dall’art. 5 della Costituzione, non è un’astrazione ma ha una valenza sostanziale, come emerge con chiarezza, oltre che dagli elementi testuali che nella Carta riguardano la tutela dei diritti fondamentali della persona, sullo sfondo della quale va proiettata la tutela della salute, l’istruzione, l’ambiente e altro, nonché elementi ulteriori non certo di dettaglio trascurabile, che segnano direttamente o indirettamente i limiti dell’attribuzione di competenze alle autonomie regionali e locali in genere. Basti pensare al potere riservato allo Stato, anche rispetto alla competenza delle Regioni in tutte le materie di legislazione concorrente, di determinare i principi fondamentali (art. 117, comma terzo, in fine). E si pensi poi alla competenza esclusiva dello Stato quanto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che comprende i livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’art. 117, comma secondo, con un significativo richiamo, testualmente, alla «tutela dell’unità giuridica ed economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali» (art. 120).



L’iniziativa di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con il seguito di alcune altre regioni con pretese ancora da meglio definire, di autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116 terzo comma, pretende di collocarsi in questo quadro costituzionale, ma allo stato non sembra un tentativo riuscito. Si sono organizzati anzitutto dei referendum regionali, che hanno giustificato la sottoscrizione di accordi tra quelle regioni ed il Governo, con qualche tentativo rivelatore della tentazione secessionista come quello del Veneto di far passare il quesito referendario «Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o no?». La Corte costituzionale ha con cortesia istituzionale dichiarato l’inammissibilità del quesito, spiegando che la Costituzione non consente ziniziative volte a interpellare gli elettori, sia pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano».



Con i passi successivi, molti dei quali maturati in rigida segretezza, è apparentemente migliorata la forma in risposta a parte delle critiche, ma la sostanza è rimasta immutata, fino al più recente disegno di legge del Ministro designato, che notizie giornalistiche danno per approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 16 dicembre, con qualche riflessione ulteriore nelle ore successive, anche notturne. È stata definita legge-quadro, quasi a renderne più ermetica la collocazione nella nomenclatura degli atti normativi, ma è, in parole semplici, una legge che attribuisce tutto il da fare ad atti successivi, che lasciano al Parlamento un ruolo comunque del tutto marginale, quando non paradossalmente eventuale, come si legge nel testo del disegno di legge e ancor più nella relazione illustrativa che lo accompagna. È un testo sulla procedura, poco si deduce sui contenuti del progetto, che attengono al da fare in futuro non parlamentare. In apertura, c’è il richiamo di rito al contesto costituzionale, al principio di unità e di solidarietà, con citazione degli artt. 117, 2° comma, lett. m, e dell’art. 119 (coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario), alla perequazione di risorse e altro a dimensione nazionale, anche per le opere strutturali, alla necessaria fissazione dei LEP, il tutto demandato ad un Commissario nominato dal Ragioniere Generale dello Stato, con l’ultimissima correzione sostituito da Ministri e dopo 6 mesi dal un altro Commissario nominato dal Presidente del Consiglio. Poi un accenno al ruolo delle Camere: il Consiglio dei Ministri autorizza il Presidente del Consiglio o un suo delegato a sottoscrivere lo schema d’intesa con la Regione, trasmesso alle Camere entro 10 giorni per le «conseguenti deliberazioni parlamentari» (leggi non vincolanti) da assumere entro 60 giorni e a loro volta ritrasmesse al Governo. Decorso il termine, si può procedere ugualmente alla sottoscrizione dell’Intesa. Dopo questo adempimento, il Governo delibera di inoltrare alle Camere il disegno di legge di approvazione dell’intesa. Sembrerebbe di poter dedurre la natura e la portata di questa legge dalla formulazione dell’art. 116, comma Cost., che, nonostante la evidente natura costituzionale del riparto di competenze, come insegna il rango precisamente costituzionale dello statuto delle regioni “speciali”, per l’autonomia ulteriore delle regioni a statuto ordinario prevede una legge ordinaria delle Camere “a maggioranza assoluta dei componenti”. Non basta: l’interpretazione “regionalista” è nel senso di un semplice sì o un altrettanto semplice no, dunque con un ruolo marginale del Parlamento.

La procedura per stabilire entro 12 mesi i LEP e i fabbisogni standard in luogo di quelli oggetto di costi storici, passaggio a dir poco fondamentale del trasferimento di competenze nel suo insieme, prevede un decreto ministeriali, che sono trasmessi alle Camere per il parere di due Commissioni (federalismo fiscale e altra competente); e non manca la precisazione che in mancanza di tale parere entro 30 giorni, il decreto «può comunque essere applicato».



In breve, mentre continuano a rimanere nell’ombra le reali intenzioni sulle modalità e i contenuti dell’attribuzione di ulteriore autonomia alle Regioni interessate, ciò che soprattutto preoccupa – in quanto di una portata che va al di là dell’attribuzione di autonomia ulteriore a certe Regioni – è che pur richiamando espressamente la Costituzione, il progetto complessivamente considerato mira ad esautorare il ruolo del Parlamento. Una funzione come quella, che comporta una modifica sostanziale della Costituzione, risultava nelle prime ipotesi attribuita ad una Commissione paritetica di 18 membri, per giunta non designati da organi elettivi, bensì da un Ministro del Governo statale e dalla Giunta regionale, con buona pace della precisa volontà dell’Assemblea costituente di creare un sistema di contrappesi agli eventuali capricci di una maggioranza politica contingente. Nell’attuale disegno di legge non c’è più la Commissione paritetica, ma è rimasta la marginalizzazione sostanziale del Parlamento, ridotto ad una consultazione prima dell’accordo Governo-Regione, e successivamente ad un’attenzione fin troppo rapida ai decreti, la cui consistenza è rimasta nel mistero; e con quello del Parlamento, si va a ridurre anche il ruolo del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale.



In definitiva, l’operazione rischia, lasciando da parte il merito tutto ancora da scoprire, di investire direttamente il principio della rigidità della Costituzione, in una materia importante come quella delle competenze regionali, ma, ciò che è ancor più inquietante, apre la possibilità di percorrere chissà quale strada futura anche nei suoi valori e principi più forti, primi fra tutti la democrazia e l’unità. Il Presidente dell’Emilia-Romagna, pur essendosi accodato ai colleghi di Veneto e Lombardia, ha onestamente affermato che non bisogna «minare i capisaldi dell’ordinamento costituzionale, in primis il principio perequativo che regola i meccanismi di finanziamento delle funzioni pubbliche territoriali e i valori solidaristici e cooperativi su cui è fondato».

In breve, ben venga un consistente aggiornamento della riflessione in corso, come rivelano le cronache delle ultime ore.

