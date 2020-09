La scuola deve essere rivoluzionata o muore

Parliamoci chiaro. In uno stato di diritto, quattro sono i fondamentali diritti oltre alla vita e alla libertà personale: la salute, la sicurezza, l’educazione-istruzione, il lavoro e la casa, la mobilità. Ciò significa che nell’Italia d’oggi, dopo le spese per la salute (di particolare rilievo in una congiuntura come quella del Covid 19) e quelle per l’ordine pubblico – laddove dal punto di vista di quello internazionale dovremmo essere tutelati da un sistema id alleanze politico-militari – la scuola dovrebbe costituire la priorità più urgente e la sua adeguata funzionalità la cura civile più assidua. È così?



Assolutamente no. Dopo l’ultima seria riforma scolastica italiana, quella del 1923 che portava la firma del ministro Giovanni Gentile ( quella di Bottai, tre lustri circa dopo, ne fu solo un aggiornamento), alla scuole non si è più posto mano e grandi problemi come l’edilizia scolastica, le infrastrutture, la selezione e l’aggiornamento del personale docente, sono rimasti abbandonati. La situazione, lentamente deteriorarsi fino agli Anni Settanta, è progressivamente precipitata da allora in poi: mezzo secolo di progressivo sfacelo punteggiato da semiriforme e da pseudoriforme vòlte – almeno nelle intenzioni – a sanare le emergenze più gravi ed evidenti.



La situazione in cui siamo è quella di un coma non sappiamo se davvero e fino a che punto reversibile. La scuola attuale, collocata in un contesto di decremento demografico e di progressivo aumento delle cattedre lasciate vacanti per raggiunti limiti d’età dei titolari, è pur sempre sopraffollata da una popolazione scolastica eccessiva in rapporto alle infrastrutture; decenni di ritardo sull’organizzazione delle graduatorie e sull’espletamento dei concorsi per docenti hanno determinato una situazione obiettivamente ingovernabile nel ricambio del personale scolastico; il sovrapporsi di titoli di merito o di specializzazione sovente fittizi ha reso letteralmente impossibile un riordinamento equo e razionale delle carriere; il tema strategico dell’aggiornamento è caduto nel quasi totale dimenticatoio; infine – ed è questo il peggio - la generale qualità dell’insegnamento, dell’apprendimento e della disciplina è precipitata a un livello intollerabile. Oggi si può dire che il principale problema dei docenti non è quello economico, tutto sommato non pessimo almeno per chi ha conseguito il riordino della carriera: ma è quello della considerazione sociale, del rispetto, della dignità. E in ciò molte famiglie di scolari e di studenti sono corresponsabili dei loro figli nel compromettere l’immagine e l’autorevolezza degli insegnanti. Riguardo a tutto ciò, allo stato attuale delle cose, le statistiche fornite dal ministero e dai sindacati parlano solo il linguaggio dell’ingovernabilità; i rilievi degli “esperti” e il disorientamento delle famiglie non sono più suscettibili di alcuna adeguata risposta.



Ne deriva che la scuola italiana non ha bisogno di un riordino, di una ridefinizione: bensì ci una riforma radicale che sia un’autentica rifondazione sia sul piano tecnico, sia su quello civile. Esistono al riguardo cospicui fondi europei già autorizzati per supportare i paesi che hanno subìto le più forti conseguenze del contagio in corso: ebbene, una parte notevole di essi dovrebb’essere utilizzata proprio per il risanamento della scuola nelle sue strutture come nelle sue infrastrutture. Il presidente Conte ama i dpcm: uno di essi, da studiare subito e da promulgare al più presto, dovrebbe riguardare una generale riforma-quadro della scuola. Non preoccupiamoci oltre un certo segno della salvezza dell’anno scolastico in corso, che è ormai compromesso: accettiamo il dato di fatto che questo dovrà essere un anno-ponte, durante il quale gli strumenti delle nomine provvisorie, dei doppi e tripli turni negli orari e dell’insegnamento on line dovranno essere utilizzati intensamente e sistematicamente. Frattanto, adeguati investimenti dovranno assicurare la rapida costituzione (consigliabile a livello regionale, con forte controllo statale) di competenti commissioni di verifica – per questo si possono usare estesamente anche docenti in pensione, opportunamente richiamati in servizio straordinario – che rapidamente, in pochi mesi e sulla base di pochi chiari criteri, procedano alla revisione dei titoli e ad esami di abilitazione, tenendo presenti anche i casi nei quali si renderanno necessarie verifiche di competenze da espletarsi attraverso adeguati esami.



Ma provvedimenti del genere non ricordano forse quelli d’emergenza assunti durante le rivoluzioni? Esattamente. La gravità della situazione esige il rigore e la severità dei momenti rivoluzionari. Una società fortemente deteriorata non si riqualifica in altro modo. Ça ira!



© RIPRODUZIONE RISERVATA