Due sono le news economiche più importanti di questi giorni che riguardano il nostro Paese: la previsione di crescita del Pil di quest’anno – diffusa dalla Commissione europea - superiore a quella della zona euro (1,2% contro l’1,1% e più di Francia e Germania, rispettivamente 0,7% e 0,2%) e l’ulteriore record (negativo) del debito pubblico.

Giunto in marzo a sfiorare i 2800 miliardi (fonte Bankitalia), con un incremento di quasi 18 miliardi rispetto a febbraio. Sono dati in apparente contraddizione se non fosse che questa dinamica evolutiva ci ha accompagnato per almeno un ventennio anche se con una certa frammentarietà. C’è, però, una non trascurabile novità rispetto al passato, ovvero sembrano finiti gli aumenti del Pil pari a “zero virgola” (anche per il prossimo anno si prevede un avanzamento maggiore dell’1%) che ponevano, tra l’altro, l’Italia sempre un gradino al di sotto degli altri partner europei; tale “progresso” dovrebbe aiutarci non poco a ridurre, in tempi medi, il rapporto debito/Pil (quest’anno si prevede al 140,4% dopo il 144,4% del 2022, fonte Commissione Ue) ed è dovuto soprattutto alla “storica” capacità del Paese di saper reagire prontamente nei momenti di maggiore difficoltà (si pensi, ad esempio, allo shock economico dovuto alla crisi petrolifera degli anni Settanta a cui ha fatto seguito una solida ripresa negli anni successivi oppure al tempestivo recupero dell’economia avvenuto nel decennio scorso dopo la crisi finanziaria).

Poi, a completare le ragioni di questa crescita non va dimenticata l’adozione, da parte del governo, di un approccio prudente e bilanciato nei riguardi dei conti pubblici, tale da garantirne pienamente la tenuta, con l’effetto benefico di consolidare l’inderogabile credibilità internazionale del Paese, “certificata” anche dallo spread che appare sotto controllo (raramente ha superato negli ultimi mesi i 200 punti base).

Ma c’è di più, nel senso che analizzando i comportamenti dei principali operatori economici (imprese e famiglie) registriamo alcune buone performance che non vanno sottaciute: ci riferiamo, dal lato delle imprese, all’aumento nel primo trimestre di quest’anno, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, delle registrazioni di nuove unità (cioè iscrizioni negli archivi delle Camere di Commercio italiane) e di una concomitante diminuzione dei fallimenti (nell’ordine, più 1,2% e meno 5,2%, fonte Istat), fatto che segnala una certa vitalità imprenditoriale abbinata ad una riacquistata fiducia nel futuro. In questo quadro positivo (sono poco meno di 100mila le nuove registrazioni mei primi tre mesi del 2023) sono, tuttavia, di segno contrario le situazioni dei comparti delle costruzioni e dell’industria in senso stretto e a proposito di quest’ultima, preoccupa pure la caduta della produzione che nell’ultimo anno si è contratta del 3,2% (con particolare evidenza nei beni di consumo, meno 4,7%, fonte Istat).

Quindi, nel complesso, il sistema imprenditoriale tiene, sostenuto in larga misura dal settore dei servizi - il cui fatturato è aumentato lo scorso anno dell’8,5% - e dal clima di fiducia rilevato dall’Istat, combinatamente con le inchieste di Bankitalia; in entrambi i casi, infatti, si registrano giudizi positivi sulla situazione economica generale, dove prosegue la fase di recupero, spronata dalle valutazioni sulla domanda di beni e servizi e dall’indebolirsi delle difficoltà collegate con i prezzi dell’energia.

Per quanto attiene, inoltre, alle condizioni delle famiglie, si può constatare come, dopo un fine 2022 caratterizzato da una brusca riduzione del potere d’acquisto (meno 3,7% nell’ultimo trimestre rispetto al precedente, fonte Istat) – dovuta all’impatto negativo dell’inflazione – si prefiguri per questi primi mesi dell’anno una sostanziale debolezza della spesa in consumi, con il risparmio pronto a svolgere un fondamentale ruolo di sostegno.

Ciononostante, il clima di fiducia delle famiglie consumatrici continua a crescere, “documentato” in qualche misura da un’occupazione ai massimi livelli e dagli aiuti pubblici che hanno attenuato i loro disagi. Resta sullo sfondo il problema dell’inflazione che continua a mordere, ma più per spese energetiche, mentre rallenta la corsa dei prezzi dei beni alimentari (e questa non è una cattiva notizia visto che quella alimentare rappresenta, per una famiglia, una quota di spesa difficilmente surrogabile).

Dunque, pur nell’incertezza e nella difficoltà del momento (si pensi ai gravi danni procurati dall’ondata di maltempo), prevale un cauto ottimismo e la ripresa è in atto; per non vederla “svanire”, però, serve accelerare nelle decisioni che portano all’operatività: bisogna procedere speditamente con le riforme (specialmente quella fiscale) e agire sugli investimenti, in particolare, per la transizione energetica e digitale e per l’assetto idrogeologico. Sono passaggi inevitabili per ammodernare il Paese, così come appare indispensabile utilizzare al meglio i fondi del Pnrr.