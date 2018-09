CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Settembre 2018, 22:47

I fischi sono stati quelli dei 24mila tifosi presenti allo stadio di Bologna, però il dissenso venerdì sera è stato molto più ampio, probabilmente quello di quasi tutti i sette milioni di telespettatori di Italia-Polonia: adesso basta con Balotelli. Quando sono usciti l’ex Super Mario e Insigne e al loro posto sono entrati Belotti e Chiesa, la Nazionale ha respirato e ha trovato il pareggio. Una bocciatura per entrambi, così uniti sui social e così slegati in campo. Soprattutto per...