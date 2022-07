Famiglie, se il futuro è pieno di incognite

Una diffusa sensazione sembra essersi impadronita del Paese, ovvero quella di trovarci nel bel mezzo di una intricata e confusa situazione che sta seminando grande incertezza tra i cittadini. Stiamo parlando di come le famiglie italiane – terminale pressoché unico di qualsiasi attività socioeconomica - risultino indebolite sotto il profilo economico (cioè in termini di capacità di spesa) e disorientate sotto quello sociale (welfare state in affanno).

Inoltre, non appaiono “tranquillizzanti” i pur necessari sostegni contenuti nei Dl aiuti, forse perché in parte non sono provvedimenti di prospettiva. A confermare questa complicata condizione delle famiglie c’è poi il “richiamo” dei dati: un buon punto di partenza può essere rappresentato dalla recente indagine di Bankitalia che fotografa la situazione dei bilanci familiari (al 2020); in relazione al reddito disponibile, ripartito in base alle principali caratteristiche strutturali della famiglia, viene fuori un quadro nel quale, a fronte di un reddito medio vicino ai 40mila euro (in crescita di circa il 4% rispetto al 2016), la disponibilità economica cresce all’aumentare dell’età (fino ai 64 anni) e del titolo di studio (con riferimento al maggiore percettore di reddito della famiglia), risulta superiore per i lavoratori indipendenti (nei confronti dei dipendenti) e per i residenti nel Centro-Nord (più 60% circa rispetto al Sud).

Emergono, quindi, condizioni più difficili per le famiglie giovani, con basso titolo di studio, con all’interno lavoratori dipendenti e residenti al Sud. È su queste tipologie familiari che appare necessario intervenire con rapidità, con determinazione e possibilmente in misura strutturale perché, nel frattempo, la situazione è alquanto peggiorata: infatti, nella rilevazione Istat riferita a luglio “crolla” il clima di fiducia delle famiglie (e anche delle imprese) in tutte le sue componenti, ma in particolare si registra una marcata diminuzione nei riguardi del clima economico (sceso di quasi 10 punti percentuali, situazione simile a quella rilevata nella primavera 2020, cioè in piena pandemia).

Come se non bastasse tutto ciò, le famiglie sono “colpite” dall’impennata inflazionistica in corso, seppur in misura diseguale sul territorio: infatti, c’è un ben consolidato principio economico secondo il quale se la quota di spesa per consumi relativa ai servizi (per la salute, per i trasporti, per la ristorazione e altro) di una famiglia media approssima (o, meglio ancora, se la supera) quella destinata ai beni (alimentari, per l’abitazione, elettricità, acqua e combustibili, tra i principali) significa che la condizione familiare non appare così compromessa; se invece accade il contrario (e il divario tende ad ampliarsi) la famiglia tende ad impoverirsi. Ora, nel 2019 i servizi rappresentavano il 46% della spesa per consumi di una famiglia (54% i beni), mentre nel 2022 (dati definitivi di giugno) le quote sono rispettivamente del 42% e del 58%, con una differenza che si è addirittura raddoppiata. Quindi, le famiglie stanno perdendo potere d’acquisto. Poi si aggiunge il problema territoriale in quanto essendo il Sud l’area economicamente più a disagio, il dilatarsi della quota di spesa per i beni (soprattutto alimentari) è un segnale di un malessere del Sud che non solo non si attenua, ma tende ad aggravarsi sensibilmente. Insomma, non v’è dubbio che stiamo attraversando un periodo a dir poco delicato (si pensi alle difficoltà di attuazione del Pnrr, alle riforme che non vedono ancora la piena realizzazione, senza dimenticare mai le profonde disuguaglianze esistenti tra le fasce di popolazione dei diversi territori) e la campagna elettorale, appena iniziata, non aiuta a fare chiarezza, visto che le “sollecitazioni” provenienti dalla politica, in forme più o meno stringenti, non sembrano guidate da un sano realismo, con effetti sulle problematiche familiari tutti da verificare.

Le famiglie (e, quindi, il Paese) non devono “arrendersi” di fronte alle numerose difficoltà che stanno incontrando, ma devono reagire alzando un argine contro lo sconforto, sperando che i decisori politici comprendano e agiscano con lucidità e con ordine - rimuovendo eventuali errori di indirizzo programmatico (ricordiamo che le famiglie sono innanzitutto entità consumatrici e i consumi sono il 60% circa del Pil il quale, in questo periodo, purtroppo, non sta molto in “salute”), comunque comprensibili in un momento molto complesso come l’attuale – al fine di identificare concretamente le linee di intervento, dopo avere individuato le traiettorie più “toniche” per una convivenza meno “rassegnata” e per una ripresa sostenibile, equa e duratura su tutto il territorio; soltanto così si potrà evitare al Paese di “precipitare” in quella che il filosofo statunitense Henry David Thoreau (vissuto nel XIX secolo) definiva “quieta disperazione”!