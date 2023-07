C’è un indicatore, in verità poco considerato, che però si trova in diretta sintonia con lo “stato di salute” dell’economia del Paese e delle relative famiglie: stiamo parlando dell’indice del clima di fiducia dei consumatori, il quale, attraverso interviste effettuate su tutto il territorio nazionale, cioè coinvolgendo subito i cittadini, esprime, attraverso sintesi, giudizi e valutazioni sulla situazione economica, presente e futura, delle famiglie e, più in generale, dell’intero Paese.

Ebbene, dall’inizio del 2023 l’indice è in costante aumento, dopo la rovinosa caduta dello scorso anno e ha recuperato i livelli pre-Covid, evidenziando in questi ultimi mesi un’atmosfera tra la gente segnata da un pacato ottimismo (il dato riferito al clima economico generale è aumentato di circa 10 punti percentuali e quello personale, ossia quello relativo alle aspettative familiari, di 5 punti, fonte Istat). Tuttavia, l’andamento positivo del suddetto indicatore appare in evidente contrasto interpretativo con altri importanti indici che sembrano muoversi in direzione contraria a tal punto che non pochi commentatori ne hanno fatto - e continuano a farlo - una bandiera di preoccupazione per il presente e di pessimismo per il futuro del Paese.

Prendiamo, ad esempio, l’inflazione: può apparire sorprendente e perfino innaturale, poter individuare e sostenere una corrispondenza tra il favorevole clima di fiducia dei consumatori e un processo inflazionistico che, pur in frenata, continua a mantenere un livello difficilmente sostenibile. Ci si interroga, quindi, come questo apparente “paradosso” possa verificarsi, fino a chiederci se il dato sull’inflazione “catturi” effettivamente il “sentire” comune dei cittadini in termini di capacità di spesa. Più volte su queste colonne abbiamo sottolineato come la misura della variazione dei prezzi al consumo (vale a dire l’inflazione) riguardi soltanto i comuni capoluogo di provincia (come precisato dall’Istat nei suoi comunicati) – dove, tra l’altro, risiede non più del 35% della popolazione, mentre poco meno del 20% vive in comuni con meno di 5mila abitanti – nei quali, come è facilmente accertabile, i prezzi sono mediamente più alti rispetto a quelli dei piccoli comuni; ma c’è di più in quanto pure all’interno di detti capoluoghi, le variazioni medie dei prezzi sono significativamente diverse (solo a titolo di esempio, l’inflazione a Genova è ora superiore al 9%, mentre a Potenza si situa intorno al 5%).

Poiché, come è facile comprendere, le notizie sull’inflazione vengono riportare basandosi sul dato medio nazionale (su base annua a giugno si attesta al 6,4%), appare fuorviante commentare, spesso con toni allarmistici ed estendendolo a tutto il Paese, quello che viene rilevato soltanto su una parte, importante ma non prevalente, del territorio e della popolazione del Paese (per di più, pensiamo a quali altri scompensi si avrebbero in termini di potere d’acquisto dei consumatori se fosse introdotto un salario minimo uguale in tutto il Paese).

Analogo problema si pone quando andiamo a ricercare e a spiegare le ragioni per le quali i consumi delle famiglie in Italia, si scrive da più parti, sono pressoché fermi, con effetti negativi sul Pil; al riguardo va puntualizzato come l’anno scorso la spesa per consumi delle famiglie sia aumentata del 12% rispetto al 2021 e se aggiungiamo l’ulteriore incremento registrato nel primo trimestre 2023 (un non trascurabile 1% circa), si stenta a comprendere l’inquietudine che emerge tra alcuni analisti. Inoltre, dobbiamo capire che i consumi delle famiglie già rappresentano una quota elevata del Pil (sfiora il 60%, con media Ue non superiore al 50%), “faticosamente” superabile e, quindi, devono essere altre leve a spingere il Pil, quali le esportazioni (in ogni caso più 10% nel primo trimestre 2023 se confrontate con lo stesso periodo del 2022, fonte Istat) e gli investimenti (anch’essi in crescita nello stesso trimestre, oltre il 3%, senza tenere conto dell’auspicabile stimolo che arriverà dai fondi del Pnrr).

Dunque, i due temi ora trattati dimostrano come trarre conclusioni ed orientamenti generali su un fenomeno esaminato, senza il necessario approfondimento attinente alle ipotesi iniziali assunte e da cui “scaturiscono” i risultati, appaia quanto mai inopportuno e poco aderente alla realtà, come un semplice indicatore, quale il clima di fiducia dei consumatori, ha ampiamente palesato. A conferma di questa ritrovata fiducia nel Paese, un’ultima notazione la vogliamo riservare al mercato finanziario, ricordando sia il grande successo avuto presso le famiglie italiane dei Btp Valore emessi all’inizio di giugno, sia il constatare come la borsa di Milano sia stata la migliore in Europa nel primo semestre di quest’anno, con una performance pari a più 19%. Insomma, ancora una volta gli italiani sono molto più avanti di come qualche “distratto” osservatore li vuole raffigurare.