Quei diritti negati ai giovani ​e al nostro futuro

«Investire di più sulle giovani generazioni, soprattutto nella prima infanzia, previene il disagio nella fascia dell’adolescenza ed evita l’esclusione sociale e lavorativa di molti giovani».

Sono le parole pronunciate dal premio Nobel per l’Economia (2000) James Heckam sui possibili interventi da realizzare per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dell’intero pianeta. Limitandoci ai Paesi sviluppati, non v’è dubbio che la posizione appena riferita sia ancora di estrema attualità soprattutto per quelli che, come il nostro, non sembrano coglierne integralmente l’importanza nell’ambito di una visione strategica degli anni a venire, oltre che da un punto di vista economico, ma anche umano e socio-culturale.

Vediamo di chiarire: l’Italia si trova da diversi anni in una condizione di generale difficoltà, aggravata indiscutibilmente dall’attuale pandemia, che ha fatto (ri)emergere situazioni di forte disagio e di cui, spesso, non si riesce a comprenderne fino in fondo le cause scatenanti e conseguentemente non si trovano i rimedi più efficaci. Non di rado, infatti, ci si confronta a livello internazionale mediante la lettura e l’interpretazione di una serie di ben noti indicatori economici e sociali, i quali con inesorabile “crudeltà” evidenziano, in differente misura, lo stato di difficoltà del Paese. E’ sufficiente guardare i recenti dati sul Pil, sul debito pubblico, sulla disoccupazione, sulla produzione nel suo complesso, sulla pressione fiscale, sul potere d’acquisto delle famiglie e sui loro consumi – che ci vedono in forte ritardo rispetto alla media europea – per offrire una fotografia non certo incoraggiante della situazione complessiva del Paese.

Il Governo ha da poco approvato la Nota di Aggiornamento al Def (cioè la cornice entro la quale saranno inseriti i vari capitoli che comporranno la legge di bilancio) con i riferimenti alle principali aree di intervento, seppur ancora non definitivi. Si spazierebbe dai provvedimenti sul riordino e potenziamento del welfare (ammortizzatori sociali in particolare) ad altri sulla Sanità, dal mantenimento del taglio al cuneo fiscale per i redditi più contenuti agli incentivi per l’utilizzo dei pagamenti elettronici, dagli sgravi sul lavoro nel Sud ai sostegni all’industria dell’innovazione, aspettando sempre che si faccia chiarezza sui tempi di erogazione delle risorse europee, per intraprendere altri percorsi per la crescita, come, ad esempio, il cambiamento green dell’economia e la digitalizzazione; anzi, proprio in virtù di tale scarsa evidenza sulla tempistica, il governo dovrà agire inizialmente indebitandosi sui mercati.

Dunque, si è in presenza di misure che dovrebbero dare quella scossa indispensabile per spingere l’economia e, quindi, gli investimenti, il Pil e i consumi, con effetti benefici sulla vita quotidiana dei cittadini. Esistono, però, nel Paese, delle “radici” di disagio in apparenza meno sensibili, “silenziose” e intangibili, dagli effetti non immediati, che però incidono non poco sulle condizioni di vita presenti e future del nostro Paese. Stiamo pensando alle giovani generazioni, alla loro formazione, alla loro maturazione ed al fondamentale ruolo che svolgeranno nella società dei prossimi decenni. Da una prima ricognizione non sembrano esserci, al riguardo, misure penetranti nella prossima legge di bilancio – fatta eccezione, forse, per un avvio dell’assegno unico per i figli, nell’ambito delle prestazioni sociali, che, comunque, rappresenta un trasferimento monetario e non un vero rafforzamento dei servizi resi – quando invece sarebbe importante destinare un “pacchetto” di interventi a favore della parte giovane della popolazione. Partendo da dove? A tale proposito ci aiuta proprio il pensiero di Heckam indicandoci chiaramente il piano d’azione, ovvero provvedimenti per l’infanzia, per l’adolescenza e per l’età giovanile (e lavorativa).

Partiamo dal primo stadio e diciamo subito che si tratta di una fase della vita nella quale i bambini necessitano sicuramente della famiglia, ma pure di esperti di assistenza all’infanzia (posizioni lavorative ancora insufficienti nel Paese) in grado di “curare” i piccoli e stimolarli sotto il profilo cognitivo e, poi, c’è bisogno di asili nido e spazi gioco anche per consentire alle famiglie una gestione più rassicurante delle giornate lavorative. Ebbene, i dati Istat ci dicono che i comuni dove sono stati attivati i servizi per la prima infanzia (asili nido e altri servizi educativi) rappresentano appena il 60% del totale (meno di 5000 e con forti differenze territoriali) e come la quota dei piccoli (con età non superiore ai 3 anni) in grado di usufruire di almeno un servizio non arrivi al 25%. Si tratta di una situazione non più sostenibile e da migliorare al più presto, così come destano non poca preoccupazione i recenti dati Eurostat che ci informano sugli adolescenti (minori di 16 anni) a rischio povertà in Europa e si scopre che, a fronte di una media europea inferiore al 25%, in Italia si registra una quota ben al di sopra del 30%. Anche in questa fascia di età gli spazi per cambiare in meglio sono ampi e vanno da un’offerta didattica moderna e impregnata di digitalizzazione alla restituzione di maggiore autorevolezza sociale ed economica ai docenti, fino ad arrivare alla garanzia del diritto allo studio per tutti coloro che ne possiedono i requisiti, a prescindere dalla condizione economica familiare.

Più complessa appare la situazione dei giovani in età lavorativa e alcune cifre ne evidenziano la portata: la disoccupazione dei nostri giovani ci vede fortemente indietro rispetto alla media Ue (32,1% contro il 17,6%) e poi siamo in difficoltà anche per quelli (18-24 anni) che abbandonano gli studi (e i percorsi di formazione professionale), la cui quota sfiora il 15% (in Europa il 10%). Oltre a ciò, i nostri ragazzi sono i più restii, tra i Paesi Ue, a lasciare la famiglia di provenienza – la permanenza si protrae fino a oltre 30 anni, con una media europea di circa 26 anni – compromettendo, spesso, la capacità di mettersi alla prova, per non parlare poi della ridotta quota di laureati (intorno al 28%) rispetto agli altri Paesi (più del 40% come media Ue). Insomma, in linea con le indicazioni Ue, serve un adeguato ed attrattivo progetto per l’intero sistema educativo e formativo, capace di potenziare le competenze dei giovani tutelandone i diritti e valorizzandone il merito, perché proprio dalla loro qualificazione e dal loro coinvolgimento nei meccanismi di sviluppo transita l’avvenire del Paese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA