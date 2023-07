L’Italia sta diventando un Paese con ricorrenti emergenze economiche e sociali: basta citare il potere d’acquisto delle famiglie in forte “affanno” a causa dei bassi salari (e inflazione), il lavoro che, pur in crescita, presenta inaccettabili divari territoriali e retributivi, la questione dei migranti che solleva non poche difficoltà logistiche e di integrazione, per finire con la più generale emergenza climatica. Diciamo subito che, se consultiamo un dizionario alla voce emergenza si legge che si tratta di una “circostanza grave, straordinaria e imprevedibile”.

Dunque, alla luce di questa definizione, parrebbe che i temi appena “selezionati” e altri ancora, debbano essere considerati gravi – e siamo d’accordo – straordinari e imprevedibili e qui lo siamo molto meno, visto che alcuni segnali di peggioramento sono visibili da diverso tempo. Prendiamo, ad esempio, la delicata materia attinente al salario minimo e chiediamoci perché la discussione si è infiammata all’improvviso in queste ultime settimane quasi a ritenere che in passato il problema non fosse esistito e, quindi, da non “allertare”. Siccome anche in economia la storia è maestra di vita, è importante ricordare come nel 1993 fu siglato un accordo, in tema di “politica dei redditi”, tra il governo e le parti sociali che consentì al Paese di tirarsi fuori da una pesante crisi economica; in quell’accordo fu stabilito, tra l’altro, di moderare gli incrementi salariali (in crescita costante a partire dagli anni Settanta) per essere più competitivi nei prezzi e spingere le esportazioni, pur difendendo il potere d’acquisto.

Negli ultimi tre decenni, la situazione è andata radicalmente cambiando, con i salari in discesa – anche comparativamente con gli altri Paesi europei – e con una significativa disparità retributiva tra i vari settori di attività economica. Ci si domanda, allora, quale possa essere oggi la “ricetta” per invertire la rotta, cioè, come far recuperare capacità di spesa ai lavoratori (ricordando sempre che il recente taglio del cuneo contributivo è andato in questa direzione); c’è da chiedersi, cioè, se possiamo ritenere ancora vantaggioso proporre un potenziamento della contrattazione collettiva oppure introdurre pure un salario minimo legale uguale per tutti.

I sostenitori di quest’ultima proposta difendono il loro disegno normativo - individuando in 9 Euro lordi l’ora il minimo indispensabile per una vita dignitosa - soprattutto perché il salario minimo esiste in larga parte dei Paesi europei, seppur in condizioni diverse: ad esempio, in Germania, nel passato, erano poco diffusi i contratti collettivi nazionali a favore di quelli aziendali, contrariamente a quanto avviene in Italia; in Francia il salario minimo comprende anche premi e benefit di diversa natura; in Spagna la disoccupazione è la più alta in Europa, quasi il doppio della nostra (il salario minimo potrebbe ridurre le opportunità di lavoro), mentre in Danimarca, patria della “flexicurity” (un modello che sintetizza la flessibilità del lavoro, la sicurezza sociale e le politiche attive con un moderno sistema di welfare capace di sostenere i salari nelle fasi di transizione occupazionale), il salario minimo non è previsto.

Di recente l’Istat ha diffuso un interessante documento (i dati si riferiscono al 2019 ma sono comunque “istruttivi”) nel quale si pone in evidenza come siano circa 3,6 milioni i lavoratori con un salario inferiore ai 9 Euro, distribuiti in particolare nel terziario. Ebbene, la domanda da porsi è: quali potrebbero essere gli effetti derivanti dall’introduzione di un salario minimo? La risposta non appare facilmente identificabile: tra i risultati “remunerativi” possiamo menzionare non solo i lavoratori che usufruirebbero del salario minimo, ma pure quelli con salari più elevati (come possibile “automatica” conseguenza) anche se in misura più contenuta; inoltre, si ridurrebbe il divario di genere, vista una quota più alta di donne presente in lavori a bassa retribuzione. Appare, invece, più controversa la situazione riguardante gli effetti sull’occupazione, dove non c’è unanimità nelle valutazioni, dato che alcune verifiche empiriche “vedono” irrilevanti implicazioni del salario minimo, mentre altre lo valutano negativamente in quanto, di riflesso, potrebbero innalzarsi i prezzi (dato l’aumento dei costi aziendali), con esiti negativi sulla domanda aggregata.

Non meno importanti, poi, sono le conseguenze sulla finanza pubblica che possono riassumersi sia in un aumento delle retribuzioni del pubblico impiego, se venissero “aggiornate” proporzionalmente, sia in una rimodulazione al rialzo di alcune prestazioni sociali (pensioni minime e di invalidità) se collegate con il salario minimo. Insomma, la questione è complessa, non facile da indirizzare e soltanto un dibattito serio e costruttivo tra le parti in causa potrebbe individuare il percorso migliore per pervenire ad una conclusione condivisa e soddisfacente per tutti, specialmente per i lavoratori.