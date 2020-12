Le piccole imprese ​da rilanciare

Durante l’ultimo week end qualcuno, forse, si aspettava di osservare strade deserte e silenziose date le, seppur parziali, limitazioni di spostamento sul territorio decise dal governo – causa pandemia – e considerato che con un click si poteva acquistare da casa il necessario e anche oltre. Ma guardando dalla finestra, leggendo i giornali e vedendo la tv ci si è resi conto che non è andata affatto così.

Ovvero l’affascinante mondo digitale ha lasciato spazio al tradizionale modo di acquistare e di consumare, cioè in presenza e con la carta di credito tra le mani, pronti ad aderire al cashback. Al di là degli effetti sanitari negativi provocati da un tale atteggiamento e, pur considerando che il mercato globale e digitale sta provando a cambiare alcune nostre vecchie abitudini comportamentali, in Italia “resiste”, più che altrove, il piacere della passeggiata e dello scambio di idee con gli amici e parenti, il “rito” della scelta del regalo natalizio e l’immancabile consumo al bar dell’amato caffè. Queste semplici considerazioni ci aiutano ad introdurre un argomento importante, ovvero il particolare tessuto economico e sociale che caratterizza il nostro Paese, rendendolo praticamente esclusivo.

La questione non appare di scarsa rilevanza nel momento in cui sta per essere avviata la più gigantesca opera di ricostruzione del Paese e il cui ciak dovrebbe aversi in occasione dell’assegnazione delle prime risorse del Recovery Fund. Tali attribuzioni prevedono impegni di spesa, da parte dei Paesi Ue, da assumere all’interno di alcuni “contenitori” comuni, che vanno dalla green economy alla digitalizzazione, dalle infrastrutture all’istruzione e ricerca, dalla coesione sociale e alla salute. Pertanto, l’iniziale problema da affrontare riguarda la scelta dei criteri con cui distribuire le risorse all’interno dei “contenitori” e qui nasce la prima difficoltà da dirimere: si deve decidere in base alle “stringenti” indicazioni Ue, oppure ci sono margini per interventi che tengano conto delle specificità del Paese? Se, ad esempio, si esamina la struttura produttiva italiana, si può constatare come più del 95% delle imprese sia composto da unità molto piccole (meno di 10 addetti), mentre soltanto lo 0,1% è classificabile tra le grandi (più di 250 addetti, fonte Istat); in Europa, invece, le piccole imprese rappresentano in media una porzione non superiore al 90% (0,4% le grandi).

Oltre a ciò, in Italia il numero di addetti riferibile alle piccole imprese è ragguardevole ed è pari a 7,5 milioni (quasi il 50% del totale), mentre il valore aggiunto è superiore ai 200 miliardi (il 30% circa del totale). Se, poi, aggiungiamo qualche cifra sulla struttura della popolazione (i recentissimi dati Istat sul Censimento permanente della popolazione ci dicono, tra l’altro, che in Europa siamo, con il 70%, il Paese avente la quota più alta di comuni con meno di 5mila residenti; con 2,4 componenti siamo, dopo la Spagna, il Paese con la più ampia dimensione media familiare ed, inoltre, abbiamo l’età media più elevata, 45 anni), perveniamo ad un quadro della situazione capace di dimostrare come l’Italia possa considerarsi un unicum nel panorama europeo.

Ora, ben vengano i provvedimenti in grado di ammodernare il Paese dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della diffusione della banda larga su tutto il territorio nazionale, così come sono da accogliere con favore interventi nel campo dell’istruzione, della ricerca e della sanità, ma chi si occuperà della consolidata miriade di microimprese (tra cui le attività di ristorazione e l’artigianato) e relativa occupazione, visto che l’Istat ha appena comunicato come il sistema imprese veda, nel 60% dei casi, una caduta del proprio fatturato non inferiore al 30% nel 2021? Come rendere “più giovane” il Paese? In che modo si potrà porre una particolare attenzione sulle nostre famiglie dato l’importante ruolo, dal valore sociale enorme, che esse svolgono soprattutto nelle piccole realtà territoriali? Queste sono domande alle quali occorre dare una risposta concreta se si vuole rendere più moderno il Paese, senza però “normalizzarlo”, per non dissolvere quella ricchezza di creatività e, al tempo stesso, di adattabilità che lo contraddistingue.



