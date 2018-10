Italia-Europa: compromesso al ribasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Ottobre 2018, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come ho già espresso più volte in passato, non ho alcuna simpatia per le agenzie di rating. In primo luogo perché tutte e tre le agenzie che contano nel mondo (anche se una di esse è formalmente di proprietà francese) sono figlie di una cultura esclusivamente americana, sensibile quindi in modo istintivo e prevalente ai valori e agli interessi del dollaro e di Wall Street. Valori e interessi importanti e consolidati ma che non coincidano necessariamente con i nostri. Vi è inoltre un’altra ragione...