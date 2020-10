Ma le risorse vanno trovate ​tagliando la spesa

Lo Stato sociale moderno, quello che costituisce l’orgoglio e, probabilmente, il tratto più distintivo delle società europee, nasce nel giugno del 1941. In quelle settimane mentre l’Inghilterra provava a rialzarsi dai bombardamenti della Luftwaffe, il ministro del lavoro, il laburista Greenwood, del governo presieduto dal conservatore Winston Churchil, affidava a Sir Beveridge, liberale e master dell’Università di Oxford, un compito importante.



Approvando la Nota, il Consiglio dei Ministri ha pertanto considerato valide le attese in essa contenute. Si tratta dell’andamento del quadro macroeconomico a medio termine, ciò che in fin dei conti determina l’evoluzione dei principali aggregati di finanza pubblica (entrate, spese, indebitamento).



La Nota è un ulteriore tassello della strategia complessiva di politica economica che il Governo sta delineando per sostenere la ripresa dell’economia italiana nel medio termine. Pertanto palesa, necessariamente, la propria coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui congruità con gli obiettivi dell’Unione è condizione necessaria per accedere alle risorse di Next Generation EU (il cosiddetto Recovery Fund).



Il dato fondamentale di cui prende atto il Consiglio dei Ministri è la rovinosa caduta del prodotto interno lordo nell’anno in corso. Una riduzione di nove punti seguìta da un rimbalzo non particolarmente esuberante: sei punti percentuali nel 2021, cui si accodano aspettative di crescita ancora più contenute negli anni successivi (3,8 e 2,5 per cento nel 2022 e nel 2023 rispettivamente). Il rimbalzo si presume in parte generato da misure espansive che nel 2021 genereranno una differenza tra entrate e spese (indebitamento netto) pari al sette per cento del prodotto interno lordo.



Si spende a debito dunque, come tipicamente avviene nelle fasi di ciclo avverso. E il debito pubblico italiano infatti sfora ogni più azzardata previsione sui limiti imposti dalla sostenibilità, attestandosi, nell’anno in corso, al 158 per cento del prodotto (il 134 nel 2019).

Fin qui l’inevitabile. Il destino avverso e le parche che filano serene. Oltre i numeri, la responsabilità.



Dal lato delle entrate, il Governo promette «un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di un assegno universale per i figli». Su questi ottimi propositi regna però ancora molta incertezza. Sia riguardo ai tempi (si prospetta un rinvio al 2022), sia riguardo alle modalità.



Le proposte in discussione sono molte. Quella magica, ovvero quella che accontenta tutti, ancora non è stata individuata. E non lo è stata perché una riforma «Mary Poppins», che non comporta oneri per alcuna fascia di contribuenti, ma solo benefici, non è ancora apparsa entro l’orizzonte delle cose realizzabili. Il dibattito ha dunque preso un po’ la tipica piega delle discussioni sulla riforma del sistema elettorale: alla francese, alla tedesca, all’inglese; con doppio turno, triplo salto mortale, liste bloccate con sbarramento proporzionale a giorni alterni.

Insomma, per accontentare tutti, la riforma potrebbe anche rimanere impantanata, con buona pace di chi – Gualtieri in testa – la ritiene giustamente cruciale.



Dal lato delle Spese, il Governo si propone di «valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal programma Next Generation EU per realizzare investimenti e riforme di vasta portata e profondità», in modo da assicurare «un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso gli utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell’equità e della produttività dell’economia». Obiettivi pienamente condivisibili, al cui raggiungimento si frappone la difficile selezione dei progetti nell’ambito di un quadro strategico coerente, delineato a partire dalla risposta ad un quesito fondamentale di cui troppo spesso, però, ci si dimentica: quale ruolo immaginiamo per l’Italia nell’ambito della divisione internazionale del lavoro? In quale direzione intendiamo spingere il nostro sistema produttivo? È a partire da questa domanda che la selezione degli investimenti dovrebbe essere effettuata. Una selezione conseguente ad una scelta politica che non si palesa come tale per l’erraticità del giudizio; per l’estemporaneità, l’arbitrarietà del verdetto. Una selezione degli investimenti che è politica perché risponde ad un obiettivo strategico più generale che solo la politica è in grado di delineare, generando una visione che sola al momento potrebbe guidare le nostre tiepide vite, concorrendo peraltro a delineare lo spazio delle legittime aspettative individuali.



Sarà per queste criticità di fondo che la Nota, molto mestamente, nonostante la mole di risorse che sarà disponibile e che dovrebbe stravolgere le attese anche dei più restii all’entusiasmo, si limita a delineare un percorso di rientro del debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo davvero molto graduale. L’obiettivo è quello di riportare il debito al di sotto del livello pre-Covid entro la fine del decennio (il 2030, cioè). Mestamente. Onestamente. Ma senza accompagnare questa mestizia con il guizzo spettacolare di cui l’Italia avrebbe ora forse bisogno.



