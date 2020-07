Va recuperato il modello ​Cassa del Mezzogiorno

Il precedente storico delle decisioni del Consiglio europeo dei giorni scorsi sul Next Generation Eu, di cui l’Italia dovrebbe essere la principale beneficiaria, è il piano Marshall che gli Stati Uniti annunziarono nel 1947 e realizzarono nel quinquennio successivo per aiutare l’Europa a uscire dalle rovine della guerra.



Per noi, che pure non fummo i maggiori destinatari degli aiuti americani perché pesavano sull’Italia le stimmate degli anni della dittatura fascista, dell’alleanza con Hitler e della guerra, il piano Marshall fu determinante sia nella ricostruzione materiale dalle distruzioni belliche, sia nell’avvio del miracolo economico. La cifra di cui l’Italia poté beneficiare rappresentava il 10 per cento del reddito nazionale del 1949. È una cifra equivalente in rapporto al Pil dei 200 miliardi del Fondo europeo di oggi.



Se dunque allora il piano Marshall innescò o contribuì a innescare la ripresa e il miracolo economico, non vi è motivo di pensare che oggi non si possa ripetere il successo di quella grande operazione. La condizione del successo del piano Marshall fu duplice.



Sul piano politico l’alleanza di governo aveva una indirizzo chiaro in politica estera e interna e in economia. Alcide De Gasperi, Giuseppe Saragat, Ugo La Malfa, Luigi Einaudi non confondevano i doveri e le responsabilità dell’esercizio del potere politico con l’arbitrio amministrativo e l’inframettenza nelle decisioni tecniche. La classe dirigente di quegli anni guardava lontano. Sul piano esecutivo, il Governo immaginò una gestione straordinaria dei fondi, prescindendo largamente dalle tradizionali branche della pubblica amministrazione che erano allora largamente inefficienti. Creò la Cassa del Mezzogiorno sul modello della Tennessee Valley Authority dal Presidente Roosevelt che aveva trasformato l’economia di alcuni stati poveri del sud degli Stati Uniti; utilizzò l’Iri che sotto la guida di Beneduce e di Menichella aveva risanato le banche e sviluppato alcuni settori industriali cruciali, come l’acciaio e subito dopo le autostrade.



Oggi il problema si pone esattamente negli stessi termini. Si può accettare l’idea che un organismo interministeriale come il Comitato per gli Affari europei definisca le linee politiche di fondo cui devono servire i fondi europei. Esso può dare le priorità politiche fra cui è essenziale quella del riequilibrio del Mezzogiorno che non può attendere oltre. Ma la progettazione degli interventi specifici, la scelta fra la miriade di progetti che le amministrazioni statali e regionali si apprestano a rovesciare sul tavolo del Ciae, le procedure da adottare affinché la spesa sia effettiva e avvenga nei tempi più rapidi, queste sono materie che la politica deve affidare a un ente altamente specializzato, indipendente, guidato da una personalità che costituisca una garanzia all’opinione pubblica italiana e alle istituzioni europee. In democrazia la politica deve rappresentare e interpretare le esigenze del Paese, ma essa deve sapere affidare l’esecuzione dei progetti a sedi che assicurino una capacità tecnica, una indipendenza professionale, una assoluta trasparenza amministrativa.



Come si può pensare di affrontare oggi il Recovery Fund europeo senza uno strumento straordinario di intervento costruito sul modello della Cassa del Mezzogiorno del dopoguerra? Come si può pensare di dare concretezza al tema del riequilibrio fra nord sud senza uno strumento eccezionale diverso dalle attuali amministrazioni regionali e nazionali che non riescono a utilizzare neppure i fondi di cui dispongono? Come si può pensare a un piano efficace se non vi è una sede terza rispetto alle forze politiche titolari dei dicasteri di spesa nella quale porre a confronto costi e dei benefici dei vari progetti? Come si può pensare che la spesa effettiva di questi fondi possa avere cadenze diverse da quelle attuali senza strumenti speciali?



Dunque o si cambia strada in maniera radicale oppure l’Italia fallirà la prova che invece affrontò vittoriosamente nel 1948. Naturalmente le forze politiche diranno che le loro intenzioni sono le più pure, che cammineranno solo i progetti meritevoli, che i progetti prescelti godranno di corsie di esecuzione più rapide. I buoni propositi non bastano. Servono le soluzioni istituzionali. Devono essere soluzioni caratterizzate da una accurata distinzione fra il terreno delle responsabilità politiche che si colloca a monte della scelta dei singoli progetti nei quali si investono le risorse e il compito della traduzione degli indirizi piolitici generali in scelte operative.

Alla domanda se esistano personalità che abbiano insieme capacità tecnica, indipendenza e prestigio interno ed internazionale, la risposta potrebbe essere quella di fare un sondaggio fra gli italiani: penso che in questo momento il nome che raccoglierebbe una maggioranza assoluta di consensi sarebbe quello di Mario Draghi. Ma se il governo pensa di poter convenire su un altro nome, lo proponga.



Il presidente del Consiglio ha condotto bene la fase del negoziato europeo. Ma ora deve riuscire a realizzare quello che abbiamo promesso a noi stesi e all’Europa. Un gesto di lungimiranza nell’impostazione del piano italiano è quello che è necessario oggi. Riunire il Ciae per una prima discussione politica in seno all’Esecutivo è una buona idea. Chieda come i partecipanti vedono la fase della preparazione del programma del Recovery Fund italiano, come vedono quello della valutazione comparativa dei progetti, come pensano si debba procedere a realizzare le spese indicate.



L’Italia poteva scegliere di giungere al negoziato europeo di Bruxelles avendo già definito in tutti gli aspetti di contenuto e di procedura nell’utilizzazione dei fondi. Ha scelto prima di sapere su che cosa potremo contare per poi passare alla specificazione del piano e delle sue procedure. Ora, però, non è pensabile di decidere in un paio di giorni questioni dalle quale dipenderà, come dipese dal piano Marshall, il futuro dell’Italia nei prossimi decenni. In qualche caso è saggio correre. In altri, come ha scritto un poeta, “la durata richiede... di essere cauti, attenti, lenti”.

