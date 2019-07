L'Italia, l'Europa e la lezione spagnola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Luglio 2019, 00:00

In Spagna i partiti rappresentati in Parlamento stanno di nuovo faticando per formare il governo. Come ormai succede quasi ovunque, nessuno di essi ha infatti la maggioranza per fare da solo. I socialisti (Psoe) sono oggi di gran lunga il gruppo più forte ma contano solo 123 parlamentari sui 176 necessari per arrivare alla maggioranza. Si sono svolte negli scorsi giorni convulse trattative per cercare di costruire un’alleanza fra Socialisti e Podemos che, accompagnata dallo scontato appoggio di gruppi minori, sarebbe stata...