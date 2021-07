SuperMario e Boris, ​avversari ma non tanto

In soli due anni, Boris Johnson ha preso la guida dei conservatori inglesi, è diventato primo ministro, e ha ora il piacere di assistere alla finale di Wembley tra Italia e Inghilterra.

Mario Draghi, però, ci ha messo di meno: è presidente del Consiglio da pochi mesi, ed è già possibile che festeggi una vittoria agli Europei. Sarebbe un risultato storico, come lo sarebbe del resto per gli inglesi. Che non vincono un trofeo internazionale dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati