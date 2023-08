Uomini azzurri, destini azzurri. Chissà, potrebbe funzionare. Perché Luciano Spalletti è davvero l’uomo giusto per raccogliere l’eredità che Roberto Mancini ha deciso di lasciare incustodita dalle parti di Coverciano gettando Federazione e dirigenti in mezzo al mare: bello scherzetto a due giorni da Ferragosto.

E Spalletti non dovrà nemmeno spostarsi troppo. Qualche chilometro da fare con la sua Panda azzurra con tanto di tricolore disegnato sulla fiancata. Tricolore, appunto, quello che Spalletti ha riportato a Napoli dopo 33 anni di attesa, riaccendendo l’entusiasmo di una città che aspettava l’uomo giusto per ritornare a sognare dopo i fasti di Maradona. Praticamente quello che ha fatto a Napoli nel suo biennio, quando si presentò a Castel Volturno intonando il coro “sarò con te” per poi farlo addirittura scrivere sulle casacche da allenamento. Insomma, allenatore e motivatore. Uno che sa entrare nella testa dei suoi ragazzi riuscendo a tirare fuori il meglio.

Spalletti a Napoli ha vissuto due stagioni diametralmente opposte: quella da condottiero di una squadra a fine ciclo e quella da sciamano di un gruppo nuovo di zecca. Ha plasmato i suoi ragazzi, ha inculcato nelle loro teste la mentalità vincente e con la tecnica della goccia cinese ha portato a casa il risultato più bello. Lo ha fatto in una stagione dominata in lungo e in largo. Vincendo, ma soprattutto convincendo. Pedigree praticamente perfetto per l’uomo che adesso dovrà raccogliere i cocci dell’Italia dal doppio flop mondiale e preparare a tempo di record le prossime gare di qualificazione a Euro 2024. Anche Spalletti a giugno ha spiazzato De Laurentiis decidendo di andare via dal Napoli, come Mancini ha fatto con Gravina e la Nazionale nella giornata di ieri. Proprio quel Luciano che a marzo ha vinto il premio intitolato a Bearzot - il ct Mundial del 1982 - senza nemmeno immaginare di poter un giorno ereditare quella panchina tanto prestigiosa e tanto ambita.

L’abito preferito da Spalletti è il 4-3-3, lo stesso che Mancini ha cucito addosso alla sua Nazionale in questi cinque anni di gioie e dolori. Ripartirebbe da quella idea di calcio aggiungendo la sua cura maniacale per i particolari, per i dettagli, per le piccole cose che poi in campo diventano grandi. Diventerebbe il primo ct a indossare il tricolore sul corpo prima ancora che sulla divisa. Se lo è tatuato sull’avambraccio dopo la vittoria dello scudetto con il Napoli e continuerebbe a portarlo con fierezza da commissario tecnico della Nazionale. Lì dove probabilmente sostituirà il completo impeccabile del Mancio con la sua classica tuta di ordinanza arricchita dal cornetto rosso portafortuna e l’immancabile rosario al collo. Il suo motto “Uomini forti, destini forti”, suonerebbe benissimo anche a Coverciano, dove Gravina ha bisogno di una persona con le idee chiare e la voglia di vincere. Nel caso di Luciano si tratterebbe di continuare a fare esattamente quello che ha lasciato a Castel Volturno.